Romania U23 - Australia U23, LIVE de la 21:00 | 'Tricolorii' se pregatesc de ultimul meci din cantonamentul preolimpic!

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Romania U23 si Australia U23 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

15:20 Imagini de la ultima sesiune de pregatire dinainte de meciul cu Australia U23.

Nationala pregatita de Nicolae Dica se pregateste pentru al doilea amical din cantonamentul preolimpic, impotriva Australiei U23. In primul meci, amicalul cu Mexic U23, 'tricolorii' au pierdut dupa golul inscris de Jesus Angulo, in minutul 75. De cealalta parte, Australia a pierdut in meciul cu Irlanda, 1-2.

Selectionerul Radoi a ajuns si el in cantonamentul din Marbella si va asista la al doilea meci de pregatire, dupa ce a fost indisponibil pentru meciul cu Mexic, din cauza ca s-a suprapus ca perioada cu amicalul nationalei mari impotriva Angliei, 0-1.

La conferinta de presa dinaintea meciului, Dica a declarat ca majoritatea jucatorilor care s-au deplasat in Spania nu vor face parte din lotul olimpic.

Lotul Romaniei U23 din Spania:

Portari: Marian Aioani (Chindia Targoviste), Mihai Popa (Astra);

Fundasi: Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Cristian Manea (CFR Cluj), Radu Boboc (FC Viitorul), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Mihai Velisar (Gaz Metan), Gabriel Buta (FC Viitorul), Andrei Ratiu (Villarreal/Spania);

Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Marco Dulca (Chindia Targoviste), David Miculescu (UTA Arad), Alexandru Cimpanu (Universitatea Craiova), Stefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA);

Atacanti: George Ganea (FC Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj).