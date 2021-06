Cate medalii poate castiga Romania in turneul olimpic de tenis de la Tokyo? Cine sunt jucatoarele calificate si de ce Simona Halep are sanse minime de a mai participa la dublu mixt 

Romania are cinci sanse de a castiga o medalie in competitia olimpica de tenis care va avea loc la Tokyo in saptamana 24 iulie - 1 august.

Romania nu va avea una, ci trei jucatoare prezente la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dincolo de prezenta Simonei Halep (29 de ani, 3 WTA) la Olimpiada din Japonia, tara noastra va fi reprezentata in proba de simplu feminin de catre Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) si Patricia Tig (26 de ani, 63 WTA), gratie pozitiilor bune ocupate in clasamentul mondial, noteaza jurnalistul Daniel Radu.

Competitia olimpica de tenis se va desfasura in vara acestui an, in perioada 24 iulie - 1 august, urmand ca jucatoarele sa dispute meciuri in fiecare zi, pe masura ce vor avansa in turneu, intrucat la start vor fi aliniate nu mai putin de 64 de tenismene.

In proba de dublu feminin, Romania va avea sansa unei medalii olimpice prin perechile Raluca Olaru - Monica Niculescu si Irina Begu - Simona Halep, atat timp cat jucatoarele isi vor manifesta disponibilitatea de a se supune masurilor draconice anti-coronavirus pe care japonezii le vor impune in timpul Olimpiadei.

"Jucatorii trebuie sa indeplineasca niste conditii destul de dure. Cu 5 saptamani inainte, fiecare sportiv va trebui ea completeze zilnic un chestionar. Cine nu il completeaza si cine nu va furniza datele zilinic, nu va fi primit in Japonia," a declarat vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, informeaza GSP.

Vicecampionii olimpici en-titre, Horia Tecau si Florin Mergea se afla in imposibilitate tehnica de a se califica la Jocurile Olimpice, din cauza faptului ca Mergea ocupa locul 161 in clasamentul ATP de dublu, dar spera sa primeasca un wildcard olimpic. "La baieti asteptam sa se publice toate echipele. Mai exista o sansa pentru ai nostri, ca medaliati si castigatori de Grand Slam. Sunt anumite conditii in care pot fi acceptati," a adaugat al doilea om din FRT pentru aceeasi sursa.

Nu in ultimul rand, Simona Halep si Horia Tecau ar putea participa in proba de dublu mixt, dar doar daca Horia Tecau va primi invitatie speciala pentru proba de dublu masculin. "Pentru mixt, conform regulamentului, trebuie sa fii in proba de dublu ca sa te inscrii la mixt. Invitatii speciale nu se fac anul acesta. Au schimbat un pic regulile pentru conditiile de fata si ne ingreuneaza si mai mult participarea. Dupa Roland Garros, cand se trage linie, vom vedea unde suntem si ce sanse sunt sa ajungem la Tokyo," a spus Horia Tecau pentru Digisport.