- Patru titluri balcanice, patru cai în grijă și o viață dedicată total sportului
La 25 de ani, Daria Paliciuc este cea mai medaliată româncă în probele de dresaj. De 4 ori campioană balcanică la juniori, tineret și de două ori la seniori, tânăra povestește ce sentimente o încercă atunci când este pe prima treaptă a podiumurilor internaționale: „Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit, mă bucur foarte mult și sunt mândră de munca pe care am reușit să o depun”.
Românca plecată peste hotare pentru aur! "Am avut un accident destul de grav în 2021"
Până să se îndrăgostească iremediabil de dresaj, Daria a concurat în două discipline. „Am făcut în paralel și dresaj și obstacole, iar de la 15 ani m-am axat doar pe dresaj. Atunci am început să mă pregătesc tot mai mult la această disciplină”, continuă aceasta, pentru Sportsnet.
Din pasiune pentru cai și pentru sportul ecvestru, Daria s-a mutat în străinătate.
„Am fost în Ungaria prima dată în perioada liceului. Eu sunt din Arad și a fost aproape de casă. Și am revenit peste câțiva ani, m-am mutat de trei ani acolo, la o altă bază. Și a fost bine. M-am bucurat pentru că am avut norocul să mă antrenez cu o antrenoare foarte bună și au fost foarte multe competiții în zonă. Îmi este ușor să particip la competiții cât de des pot”, povestește sportiva.
Se ocupă singură de 4 cai
În țara vecină, tânăra are grijă singură de 4 cai și nu prea mai are timp de altceva: „De de dimineața până după-amiaza sau seara sunt la cai. Petrec mult timp cu ei, atât la antrenamente cât și la plimbare”.
Everton, calul cu care a câștigat două Balcaniade, a avut probleme de sănătate. „Am avut un accident destul de grav în 2021 la campionatul european. A căzut pe asfalt în timp ce îl plimbam și a avut opt vertebre fracturate. A stat la o clinică în Spania. Recuperarea a fost destul de grea, dar mă bucur că a revenit și suntem din nou în competiții”, își reamintește Daria.
Ultima competiție la zcare Daria a participat și pe care a câștigat-o în România a fost Finala Campionatul Național de Dresaj de la Vectra. „Mă bucur foarte mult când vin și concurez acasă. E tot timpul o atmosferă foarte frumoasă și mă bucur să îmi revăd colegii”, încheie sportiva.