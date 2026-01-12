Patru titluri balcanice, patru cai în grijă și o viață dedicată total sportului



La 25 de ani, Daria Paliciuc este cea mai medaliată româncă în probele de dresaj. De 4 ori campioană balcanică la juniori, tineret și de două ori la seniori, tânăra povestește ce sentimente o încercă atunci când este pe prima treaptă a podiumurilor internaționale: „Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit, mă bucur foarte mult și sunt mândră de munca pe care am reușit să o depun”.

Românca plecată peste hotare pentru aur! "Am avut un accident destul de grav în 2021"

Până să se îndrăgostească iremediabil de dresaj, Daria a concurat în două discipline. „Am făcut în paralel și dresaj și obstacole, iar de la 15 ani m-am axat doar pe dresaj. Atunci am început să mă pregătesc tot mai mult la această disciplină”, continuă aceasta, pentru Sportsnet.

Din pasiune pentru cai și pentru sportul ecvestru, Daria s-a mutat în străinătate.

