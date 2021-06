Simona Halep a dezvaluit in cate probe va lua startul la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Cum se simte la finalul primelor antrenamente de dupa accidentare

Simona Halep a explicat in ce probe va participa la Olimpiada si pe cine prefera in finala turneului de la Roland Garros.

Simona Halep s-a afisat in fata jurnalistilor la capatul primei saptamani in care a putut efectua antrenamente intense in vederea pregatirii sezonului de iarba. Dupa o luna de repaus total, numarul 3 WTA s-a bucurat de oportunitatea de a juca din nou tenis, cu toate ca revenirea a venit cu dificultatile tehnice de rigoare.

"Am avut o perioada de recuperare de 3-4 saptamani, in care zilnic am facut 4-5 ore de exercitii si am primit tratament. Inca mi-este greu, mi-am pierdut ritmul, timing-ul fata de minge, dar sunt sigura ca in cateva saptamani o sa ajung la un nivel mult mai ridicat. Cel mai frumos si mai placut sentiment e ca nu am dureri, ma simt foarte bine si in ultimele 5 zile am putut juca in fiecare zi tenis la intensitate maxima," a declarat Simona Halep despre starea sa actuala.

Aflata acasa, in pregatire pentru turneul WTA 250 de la Bad Homburg, la care va participa in saptamana 20-26 iunie, Halep a clarificat de ce vrea sa mearga la aceasta competitie: "Stiu ca o sa fie pe iarba, in rest nu stiu nimic despre turneu. O sa fie greu, pentru ca n-am mai jucat de 2 ani tenis pe iarba, iar in ultimele 4 saptamani nu am jucat deloc tenis," a adaugat numarul 3 WTA.

Cat despre participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Simona Halep a lamurit ca situatia in proba de dublu mixt este incerta, dar va participa cel putin la simplu si in proba de dublu feminin, atat timp cat Irina Begu isi va dori sa joace la Olimpiada. "Orice se poate. Nu stiu daca Horia o sa se califice, pentru ca trebuia sa faca finala la Roland Garros, dar nu am apucat sa vorbesc cu el inca. Daca va veni Irina, o sa joc cu ea la dublu," a mai spus Halep intr-un interviu acordat pe marginea terenului de antrenament.

Finala-surpriza a turneului de la Roland Garr0s 2021 dintre Anastasia Pavlyuchenkova si Barbora Krejcikova nu a lasat-o fara replica pe Simona Halep, care a replicat cu franchete: "Nu prea m-am uitat la Roland Garros, cred ca in total vreo 2 ore, dar ma bucur pentru jucatoarele care joaca finala. Au muncit toata viata pentru asta. Cred ca Anastasia chiar merita sa castige sa ia trofeul, am jucat impreuna inca din perioada junioratului," a concluzionat Halep.