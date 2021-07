Presedintele FRT, Ion Tiriac dezvaluie totul: motivul real pentru care cele mai bune jucatoare ale Romaniei nu vor sa mearga la Jocurile Olimpice de la Tokyo!

Ion Tiriac a facut public motivul pentru care Romania nu va avea nicio reprezentanta in proba de simplu feminin de tenis la JO 2021.

Ion Tiriac a dezvaluit motivul pentru care Simona Halep, Sorana Cirstea, Patricia Tig si Irina Begu nu vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dincolo de faptul ca Simona Halep si Sorana Cirstea sunt accidentate, conducatorul FRT a lasat de inteles ca una dintre cauze ar fi restrictiile draconice impuse la Olimpiada in contextul pandemic.

"Tenisul fara Simona Halep, daca o iei matematic, este unul dintre cele mai bune sporturi la Jocurile Olimpice, pentru ca mai sunt inca 4 fete calificare, dintre care - inteleg eu - ca nu merge niciuna. Acum nu pot sa le blamez, pentru ca acest COVID ne-a speriat pe toti, pe buna dreptate, pe de-o parte, insa si manipulat de viata in care de 2 ani numai de morti vorbeam, iar dupa acesta se anunta varianta indiana venind.

Nu e usor sa spui ca te duci. Toate fetele acestea au fost in situatia in care au stat la hotel, au mers la terenul de tenis, nu era nimeni imprejur... joaca, tata, du-te, ia-ti prosopul singura, lasa masca acolo, vino, joaca meciul de tenis, du-te inapoi. Vrei antrenament? Poate maine, un sfert de ora, du-te inauntru, du-te inapoi la hotel. As vrea sa si mananc o data, de doua-trei ori pe zi. Ti-o lasam in fata usii!

Nu este foarte usor, dar este o realitate care, sa speram, ca mai dureaza foarte putin. Capitolul este inchis, nicio jucatoare calificata nu va participa. Nu pot sa le tai gatul, daca n-ar juca Cupa Federatiei, Cupa Davis, da... noi suntem alta generatie, cand te selectiona, ti se facea parul maciuca, dar azi tenisul e un sport foarte profesionist," a declarat presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac in emisiunea "Asii tenisului," difuzata de Digi Sport.