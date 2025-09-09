Calul de concurs al Dariei Copos a decedat

Daria Maria Copos, fiica de 14 ani a afaceristului George Copos (72 de ani) și a celei de-a doua soții, Elena Stoica, deplânge decesul calului său de concurs, Castigo de Amor. Aceasta spera să poată lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice, după ce avusese rezultate notabile în ultimii ani, inclusiv câștigarea Cupei Națiunilor la Călărie, proba sărituri obstacole la 1.3 metri, prima astfel de performanță pentru un sportiv din România. Castigo de Amor avea 12 ani, socotită vârsta maturității pentru animalele din concursurile de sărituri peste obstacole, și avea o valoare de peste 100.000 de euro.



Daria Copos face parte din lotul naţional de echitaţie și câștigase numeroase concursuri interne și internaționale. Într-un mesaj postat pe Instagram în limba engleză, fetița transmite că "par să nu pot da sens zilelor mele fără tine, pentru că timpul rămâne la fel și inima mea se întristează în zadar. Și chiar și acum, simt prezența ta în toate felurile, știind că mă veghezi cu atenție, zi și noapte".



Copos are o avere estimată la un 1 miliard de euro!

George Copos mai are o fată, Alexandra, din prima căsătorie, cu Cristiana Copos, care s-a căsătorit cu un cetățean american e origine columbiană. Aceasta este absolventă a mai multor universităţi de prestigiu (Princeton University / MBA la Wharton Business School / master la Harvard University) și a revenit în România pentru a prelua conducerea unor firme din holdingul tatălui său.



Fostul patron de la Rapid are o avere estimată oficial la 220 de milioane de euro, dar despre acesta Dumitru Dragomir spunea că are active de peste un miliard de euro. George Copos este patronul Ana Hotels, cu locații în București (InterContinental Athenee Palace, Crowne Plaza), la malul mării (Europa - Eforie Nord) și în Poiana Brașov (Sport, Bradul, Poiana), deține grupul de cofetării Ana Pan (17 magazine) și a investit masiv în imobiliare, printre care uriașa clădire Ana Tower (33.000 de metri pătrați închiriabili / investiție de peste 60 de milioane de euro).

