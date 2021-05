David Popovici e cel mai tanar roman care merge la Tokyo! Cum a trait calificarea. "Nu mi-a venit sa cred! Am verificat tabela de mai multe ori"

Cel mai tanar roman care merge la Tokyo a sarbatorit calificarea cu sushi.

David Popovici are doar 16 ani si s-a calificat la Jocurile Olimpice.

"Pe moment nu mi-a venit sa cred, am verificat tabela de mai multe ori, m-am uitat in tribuna. Am vazut acolo 6 maini ridicate, trei oameni foarte fericiti. Mi-am dat seama ca este adevarat. La calificari aveam dubii ca sunt atat de bun, eu ma indoiam putin de mine. Acum stiu ca eu sunt bun, voi afla ca sunt si mai bun la urmatoarele competitii.

Un pas foarte important, nu chiar primul din a imi indeplini scopul de a castiga o medalie de aur olimpica. Ceea ce probabil se va intampla la Paris, asta e doar inceputul.

Parintii sunt foate mandri. Ei se gandesc la asta tot timpul, eu mai uit din cand in cand. La concursuri au foarte multe emotii, mai ales mama. Acum dupa ce am facut baremul, nu stia pe cine sa sune, cum sa anunte rudele, prietenii. Ii tremura mana pe telefon", a declarat Popovici.

Pustiul a spus ca a sarbatorit cu sushi, pentru a intra in atmosfera de la Tokyo. "Am sarbatorit cu niste sushi cand m-am intors. Am mancat niste sushi in cinstea Japoniei, voi manca si acolo sigur, unii originali."

Cei doi inotatori care merg sa reprezinte Romania la Olimpiada, David Popovici si Robert Glinta, vor fi premiati de ministrul Sportului.

Antrenorul lui Popovici, Adrian Radulescu, a declarat ca aceasta calificare la Jocurile Olimpice nu este o surpriza pentru el.

"Ne bucuram ca am ajuns in punctul acesta pentru care am muncit in ultimii ani. Am fugit repede jos la bazinul de relaxare sa il felicit si pe el, dar pentru mine cel mai important moment a fost finala.

Calificarea la Olimpiada este un rezultat pe care noi il pregatim de cativa ani, pentru noi nu cred ca e neaparat o surpriza. David este in mod cert un talent deosebit si un caracter deosebit, dar mai avem timp sa facem si alte lucruri pentru fenomen", a spus Adrian Radulescu.