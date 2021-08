Incredibil: medaliată cu aur la Tokyo, Pavlyuchenkova s-a retras de la Cincinnati pentru că nu a primit viza americană! 

Neverosimilul s-a întâmplat în circuitul WTA: finalistă la Roland Garros și medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, Anastasia Pavlyuchenkova a fost nevoită să se retragă din competiția de la Cincinnati întrucât nu a primit viza de intrare în Statele Unite ale Americii.

Actualmente, Pavlyuchenkova este blocată în Canada, dar speră ca întârzierea să nu mai dureze mult, pentru că își dorește să participe la US Open, turneu de mare șlem care va debuta în data de 30 august.



"Din păcate, trebuie să mă retrag de la Western & Southern Open. Sunt încă în Canada, îmi aştept viza pentru SUA. Sper că o voi obţine în curând şi voi ajunge la timp pentru US Open", a scris ea pe reţelele de socializare.

Anastasia Pavlyuchenkova (17 WTA) a fost înlocuită pe tabloul principal de Rebecca Peterson (53 WTA).

Dear fans,

Unfortunately I have to withdraw from Western & Southern Open. Still in Canada, I am waiting for my US visa. Hopefully, I'll get it soon and will be there in time for the US Open.

????