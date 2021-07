Criticii ii vor sari in cap si vor spune: "La Wimbledon poate, dar la Jocurile Olimpice nu!" Sorana Cirstea a anuntat decizia controversata de a nu juca la Olimpiada de la Tokyo

Romania nu va avea nicio participanta in probele de simplu ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Sorana Cirstea a luat decizia de a nu lua parte la Olimpiada japoneza din cauza rupturii musculare de 1,5 centimetri a muschiului pectineu. Nemultumirile COSR si ale Elisabetei Lipa vor fi alimentate de aceasta hotarare, in conditiile in care numarul 45 WTA a jucat cu aceeasi accidentare la Wimbledon, unde a ajuns pana in turul al treilea.

Criticii Soranei Cirstea nu vor lua in calcul faptul ca Federatia Romana de Tenis nu a fost finantata de la bugetul de stat in ultimii trei ani, dar ii vor reaminti jucatoarei din Targoviste ca a jucat trei meciuri la Wimbledon, printre care unul de 2 ore si 18 minute, castigat in fata Victoriei Azarenka, toate acestea pentru premiul financiar consistent, de €133,940.

"Ar fi fost o onoare sa imi reprezint tara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa, din pacate, nu pot face acest lucru din cauza rupturii musculare suferite in urma cu cateva saptamani. Pentru mine urmeaza cel putin o luna de pauza competitionala si in acest moment al carierei mele prioritara este sanatatea.

Am refuzat constant orice ajutor financiar din partea Federatiei si Comitetului Olimpic! Daca as fi putut sa joc as fi facut-o din patriotism, cum am facut deja la Olimpiadele de la Beijing si Londra," a scris Sorana Cirstea intr-un Instastory.

Intrucat cele mai bune trei jucatoare ale Romaniei - Simona Halep, Sorana Cirstea si Patricia Tig - se afla in indisponibilitate fizica de participare, presedintele FRT, Ion Tiriac a anuntat ca Romania va avea echipa de dublu feminin formata din Monica Niculescu si Raluca Olaru ca unica reprezentanta a Romaniei in competitiile de tenis de la Tokyo.