BREAKING NEWS! Mihai Covaliu, presedintele COSR a facut anuntul care intristeaza o tara intreaga: "Simona Halep nu va participa la Olimpiada de la Tokyo!" 

Simona Halep nu va participa la Olimpiada de la Tokyo, a anuntat Mihai Covaliu, presedintele COSR.

Simona Halep nu va putea participa la Jocurile Olimpice din aceasta vara, programate pentru perioada 23 iulie - 8 august, a spus Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman intr-o interventie la Televiziunea Romana, informeaza jurnalistul Cristian Mandru.

"Simona Halep nu va participa, nu va fi portdrapel al Romaniei. Suntem foarte tristi, stim cat de mult si-a dorit Simona sa participe la Jocurile Olimpice. A dat totul la o parte pentru acest obiectiv," a declarat Covaliu in cadrul emisiunii Tema Zilei, anunt care consemneaza al treilea eveniment major ratat de actualul numar 3 WTA, dupa Roland Garros si Wimbledon. Cauza absentei Simonei Halep din planul principal al tenisului mondial o reprezinta dubla ruptura musculara suferita la Roma, in data de 12 mai, in meciul cu Angelique Kerber.

Pentru campioana en-titre de la Wimbledon, participarea la Olimpiada si visul de a cuceri o medalie pentru Romania reprezentau principalele obiective ale acestui an calendaristic, insa Halep se vede nevoita sa isi prelungeasca cariera cu minim 4 ani pentru a isi mentine vii sansele de a castiga o medalie olimpica.

Jocurile Olimpice din 2024 vor avea loc la Paris, iar probele de tenis vor fi derulate in complexul Stade Roland Garros, lucru care ar putea sa o motiveze pe Simona Halep, care a iesit campioana in turneul de mare slem de la Paris atat in proba de junioare, in 2008, cat si la senioare, in 2018.