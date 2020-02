Romania a avut noroc la tragerea la sorti pentru barajul de Fed Cup din aprilie | Unde vor avea loc meciurile 

Calculele hartiei o indica favorita pe selectionata Romaniei in barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala.

Federatia Internationala de Tenis a stabilit numele urmatoarei adversare pe care Romania o va infrunta in Cupa Federatiilor.

In barajul din 17-18 aprilie pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup, Romania se va duela cu reprezentativa Italiei. Interesant cu privire la acest duel este ca atat Italia, cat si Romania il abordeaza dupa o infrangere suferita in fata Federatiei Ruse: italiencele au cedat scor 4-0 in aprilie 2019, iar romancele au pierdut la limita, scor 2-3 in 7-8 februarie.

Romania vs. Italia (17-18 aprilie), pe teren propriu



Locatia barajului urmeaza a fi stabilita ulterior de Federatia Romana de Tenis, insa conform celui mai probabil scenariu barajul va avea loc din nou la Cluj-Napoca. Invingatoarea va juca in iarna anului 2021 un play-off pentru calificarea la turneul final al Cupei Federatiilor, iar pierzatoarea va retrograda in Grupa I a zonei euroafricane.

Italia va sosi in Romania cu un lot mai putin valoros decat al Rusiei, din perspectiva clasamentului WTA. In prezent, italianca cel mai bine clasata in WTA este Jasmine Paolini (94 WTA), urmata de Camila Giorgi (100 WTA). In lotul oaspetilor ar mai putea fi convocate Giulia Gatto-Monticone (149 WTA), Martina Trevisan (152 WTA), Elisabetta Ciocciaretto (154 WTA) sau Sara Errani (182 WTA). Capitanul nejucator al Italiei este Tathiana Garbin, fosta jucatoare al carei apogeu in clasamentul WTA este locul 22, ocupat in 2007.

Italia in Fed Cup



Selectionata feminina de tenis a Italiei s-a impus de patru ori in Cupa Federatiilor, in 2006, 2009, 2010 si 2013, inregistrand din 1963 pana in prezent nu mai putin de 37 de ani petrecuti in Grupa Mondiala, prima divizie valorica a competitiei.

Jucatoarea cu cele mai multe victorii in Fed Cup pentru Italia este Francesca Schiavone, retrasa din activitate, care a bifat 27 de succese, dintre care 23 la simplu.

In grupa I euroafricana, Italia s-a descurcat de minune in perioada 5-8 februarie, invingand nationalele Austriei, Estoniei, Greciei si Croatiei si suferind o singura infrangere in aceste patru confruntari.

