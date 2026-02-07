Săptămâna perfectă pentru Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), la Cluj! Pentru că sportiva noastră a reușit să dea lovitura și, la Transylvania Open, să cucerească al 4-lea trofeu WTA din carieră.

După o finală fără istoric, în care a spulberat-o pe Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), după cum Sport.ro a arătat aici, Sorana a plecat acasă cu trofeul mult dorit. Iar această reușită înseamnă un succes sportiv și unul financiar pentru Cîrstea.

Trofeul Transylvania Open 2026 i-a adus româncei și un cec în valoare de 37,390 de dolari. Finalista Emma Răducanu a primit suma de 22,125 de dolari.

De amintit că, înaintea venirii la Cluj, Cîrstea ajunsese deja la o sumă impresionantă din câștigurile ei în circuitul WTA: 11,013,349 de dolari!

Sorana Cîrstea se apropie de Top 30

Grație succesului de la Cluj, „Sori“ a înregistrat o urcare și în clasamentul mondial. Începând de mâine, Cîrstea va avea 1,499 de puncte WTA și va ocupa locul 31 în ierarhia tenisului feminin. În cel mai bun moment al carierei, Sorana a atins locul 21 WTA, în august 2013.

Parcursul Soranei Cîrstea spre trofeul Transylvania Open 2026

*Turul I: 6-4, 6-4 cu Rakhimova (93 WTA)

*Turul II: 6-1, 6-0 cu Zidansek (153 WTA)

*Sferturi: 7-5, 6-4 cu Potapova (58 WTA)

*Semifinale: 6-0, 6-3 cu Snigur (144 WTA)

*Finala: 6-0, 6-2 cu Emma Răducanu (30 WTA)