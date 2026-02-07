Într-o nouă prestație mai mult decât convingătoare, Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a strălucit în Arena BT din Cluj-Napoca și a încheiat o ediție 2026 perfectă, la Transylvania Open, în care nu a pierdut niciun set.

Al patrulea titlu WTA al carierei, pentru Sorana Cîrstea, în proba individuală, este, indubitabil, cel mai dulce, venind în ultimul an al carierei. Mai mult decât atât, a fost prima competiție WTA câștigată de Sorana Cîrstea în România.

Sorana Cîrstea s-a dus direct spre Alexandru Țiriac, care a felicitat-o

Trofeul Malvensky ajunge în brațele Soranei Cîrstea într-un mod absolut meritat. Chiar dacă a beneficiat de o versiune diminuată a Emmei Răducanu în finală - sportiva britanică acuzând, în câteva momente ale jocului, o stare de rău -, Sorana Cîrstea și-a făcut jocul fără să clipească, iar asta, după ce a eliminat, scor 6-1, 6-0, o fostă semifinalistă de turneu la Roland Garros - Tamara Zidansek -, dar și campioana de anul trecut, Anastasia Potapova.

Imediat după încheierea jocului, Sorana Cîrstea s-a dus înspre loja oficială, de unde a fost urmărită de mai mulți campioni de Grand Slam: Simona Halep, Ilie Năstase și Ion Țiriac.

Singura persoană pe care a căutat-o Sorana Cîrstea a fost Alexandru Țiriac, fiul miliardarului Ion Țiriac. Sorana Cîrstea a bătut palma cu acesta și s-a mulțumit cu acest gest, nefiind posibil să urce în lojă.

