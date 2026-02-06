Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a avut nevoie de numai cincizeci și șase de minute pentru a se califica în finala Openului Transilvaniei.

La 36 de ani fără 2 luni, sportiva din România a învins cu lejeritate o jucătoare cu doisprezece ani mai tânără.

Sorana Cîrstea, avantaj major în finala Transylvania Open: va fi mai odihnită decât Emma Răducanu

Daria Snigur (144 WTA) s-a înclinat, fără să poată să găsească vreo soluție de joc, scor 6-0, 6-3, într-o confruntare gestionată cu mare calm de Sorana Cîrstea.

A servit, încă o dată, implacabil și nu a oferit nicio secundă impresia că ar avea prea mari emoții. Conectată la miza jocului, dar fără gânduri negative, Sorana Cîrstea a pus în Arena BT un tenis strălucitor, care poate să o intimideze pe Emma Răducanu, mai ales în condițiile în care britanica va aborda finala având un grad de oboseală mai ridicat.

Răducanu a jucat 2 ore și 49 de minute împotriva Oleksandrei Oliynykova, într-o semifinală atipică, încheiată scor 7-5, 3-6, 6-3.

Va fi a doua întâlnire directă între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu. Jucătoarea din Marea Britanie s-a impus în prima, scor 6-3, 7-5, într-un meci jucat în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon 2021.