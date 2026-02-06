VIDEO EXCLUSIV Finală de vis la Transylvania Open 2026: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu. Românca s-a distrat pe teren, în semifinale

Finală de vis la Transylvania Open 2026: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu. Românca s-a distrat pe teren, în semifinale Tenis
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea nu a tremurat nicio secundă în semifinala Transylvania Open. Românca a ajuns în finală fără set pierdut, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Transylvania Open 2026
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a avut nevoie de numai cincizeci și șase de minute pentru a se califica în finala Openului Transilvaniei.

La 36 de ani fără 2 luni, sportiva din România a învins cu lejeritate o jucătoare cu doisprezece ani mai tânără.

Sorana Cîrstea, avantaj major în finala Transylvania Open: va fi mai odihnită decât Emma Răducanu

Daria Snigur (144 WTA) s-a înclinat, fără să poată să găsească vreo soluție de joc, scor 6-0, 6-3, într-o confruntare gestionată cu mare calm de Sorana Cîrstea.

A servit, încă o dată, implacabil și nu a oferit nicio secundă impresia că ar avea prea mari emoții. Conectată la miza jocului, dar fără gânduri negative, Sorana Cîrstea a pus în Arena BT un tenis strălucitor, care poate să o intimideze pe Emma Răducanu, mai ales în condițiile în care britanica va aborda finala având un grad de oboseală mai ridicat.

Răducanu a jucat 2 ore și 49 de minute împotriva Oleksandrei Oliynykova, într-o semifinală atipică, încheiată scor 7-5, 3-6, 6-3.

Va fi a doua întâlnire directă între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu. Jucătoarea din Marea Britanie s-a impus în prima, scor 6-3, 7-5, într-un meci jucat în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon 2021.

Aproape de perfecțiune: Cîrstea a câștigat 78% din punctele jucate cu prima servă

Într-un meci în care a câștigat 78% din punctele jucate cu prima servă, era foarte dificil ca Sorana Cîrstea să aibă emoții cu privire la calificare.

Jocul rapid, agresiv i-a convenit de minune Soranei Cîrstea, iar, în setul secund, când Daria Snigur s-a apropiat, la 4-2, românca a menținut ritmul și a mai smuls câteva greșeli neforțate din partea nerăbdătoarei ucrainence, pe fondul oboselii acumulate cu o seară înainte, în meciul cu Yue Yuan.

Cîrstea, un plus de prospețime în finala Transylvania Open

Sâmbătă, 7 februarie, Sorana Cîrstea va avea șansa de a-și desăvârși „cea mai bună săptămână din viață” printr-o victorie împotriva Emmei Răducanu.

Șansele sunt de partea româncei, care va beneficia de susținerea publicului, dar și de un nivel mai ridicat de prospețime, ținând cont că Emma Răducanu a stat pe teren, în semifinale, 2 ore și 49 de minute, de aproape trei ori mai mult decât Sorana Cîrstea.

Marea finală a Openului Transilvaniei va fi în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO, de la ora 16:30.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea cluj sfert
Sorana Cîrstea 030226
Sorana Cîrstea - Daria Snigur

  • Semifinala 2 transylvania open 2026 5
