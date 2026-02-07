Arsenal - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Tunarii" pot face un nou pas spre titlu

Calificată în finala Cupei Ligii Angliei, dar și în optimile Champions League cu punctaj maxim în grupa unică, Arsenal este lider în Premier League, cu un avans de șase puncte față de a doua clasată Manchester City.

Unica înfrângere a lui Arsenal din ultimele două luni a venit chiar pe Emirates, în urmă cu două runde, contra lui Manchester United, scor 2-3.

Echipa lui Mikel Arteta nu va avea o misiune simplă. În fața lui Arsenal va fi nou-promovata Sunderland, revelația acestui sezon din Premier League, care se clasează pe locul 8 vine după un convingător 3-0 contra lui Burnley.

În partida tur, disputată în noiembrie, pe Stadium of Light, Sunderland a smuls o remiză contra lui Arsenal, 2-2, după un gol marcat de Brian Brobbey, în minutul 90+4.

Echipele probabile: