Arsenal - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Tunarii" pot face un nou pas spre titlu

Arsenal - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Tunarii" pot face un nou pas spre titlu Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arsenal - Sunderland se joacă azi, de la 17:00, în runda a 25-a din Premier League. Partida de pe Emirates se vede în direct pe VOYO.

TAGS:
ArsenalSunderlandVoyo
Din articol

Arsenal - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00

Calificată în finala Cupei Ligii Angliei, dar și în optimile Champions League cu punctaj maxim în grupa unică, Arsenal este lider în Premier League, cu un avans de șase puncte față de a doua clasată Manchester City.

Unica înfrângere a lui Arsenal din ultimele două luni a venit chiar pe Emirates, în urmă cu două runde, contra lui Manchester United, scor 2-3.

Echipa lui Mikel Arteta nu va avea o misiune simplă. În fața lui Arsenal va fi nou-promovata Sunderland, revelația acestui sezon din Premier League, care se clasează pe locul 8 vine după un convingător 3-0 contra lui Burnley.

În partida tur, disputată în noiembrie, pe Stadium of Light, Sunderland a smuls o remiză contra lui Arsenal, 2-2, după un gol marcat de Brian Brobbey, în minutul 90+4.

Echipele probabile: 

  • Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori - Odegaard, Rice, Zubimendi - Madueke, Gyokeres, Trossard
  • Sunderland: Roefs - Mukiele, Alderete, Ballard, Mandava - Diarra, Sadiki - Hume, Fee, Talbi - Brobbey
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 16:30. Finală de vis la Transylvania Open 2026
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 16:30. Finală de vis la Transylvania Open 2026
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca



Recomandarile redactiei
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Fratele lui Bellingham, în drum spre Premier League. Două cluburi se bat pentru Jobe
Fratele lui Bellingham, în drum spre Premier League. Două cluburi se bat pentru Jobe
Tânărul Jobe Bellingham cucerește Anglia! Fratele mai mic al lui Jude impresionează în tricoul lui Sunderland
Tânărul Jobe Bellingham cucerește Anglia! Fratele mai mic al lui Jude impresionează în tricoul lui Sunderland 
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!