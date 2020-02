Absente de marca la Dubai: care vor fi cele mai grele adversare posibile pentru Simona Halep 

Din articol Simona Halep, cap de serie numarul 1 la turneul WTA Premier de la Dubai

Simona Halep a devenit principala favorita la castigarea titlului de la Dubai.

Sansele Simonei Halep la un nou trofeu castigat in WTA au crescut inca inainte de a face deplasarea catre Asia cu destinatia Dubai, EAU pentru competitia Premier 5 programata intre 17-22 februarie.

Liderul WTA, Ashleigh Barty s-a retras de la aceasta intrecere din cauza unei accidentari suferite la piciorul drept. In plus, nici Naomi Osaka ori Serena Williams, ocupantele locurilor 9 si 10 in ierarhia mondiala nu vor lua parte la acest turneu, urmand sa revina in circuit abia din luna martie, la turneele americane de la Indian Wells si Miami.

Simona Halep, cap de serie numarul 1 la turneul WTA Premier de la Dubai



Printre cele mai redutabile oponente cu care Simona Halep s-ar putea duela in Dubai se regasesc Elina Svitolina (4 WTA), Bianca Andreescu (6 WTA) si Sofia Kenin (7 WTA).

Simona Halep are un singur titlu castigat la WTA Dubai, in 2015. In prezent, romanca are 6101 puncte WTA, cu 2266 mai putine decat australianca Barty.