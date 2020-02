Care e situatia Romaniei in Fed Cup: cand si cu cine va juca urmatorul baraj 

Romania are nevoie sa castige urmatorul play-off pe care il va disputa in Cupa Federatiilor pentru a se mentine in Grupa Mondiala.

Romania a pierdut in maximum de meciuri barajul cu Rusia pentru calificarea la turneul final de la Budapesta, ca urmare jucatoarele pregatite de Florin Segarceanu vor juca in aprilie un alt play-off, care va decide daca Romania ramane in Grupa Mondiala a Cupei Federatiilor.

Romania ar putea infrunta una dintre invinsele din acest weekend, anume Letonia, Brazilia, Japonia, Canada, Olanda, Marea Britanie sau Kazahstan, dar si-ar putea gasi adversara si dintre Ucraina, Italia, Serbia, Polonia, Mexic sau Argentina.



In cazul unei victorii, Romania va reveni in postura in care s-a aflat in acest weekend, aceea de a lupta pentru un loc la Cupa Federatiilor in 2021, in vreme ce o infrangere ar insemna retrogradarea Romaniei in Grupa I a Fed Cup.

Echipele care vor participa la Fed Cup 2020 (14-19 aprilie, Budapesta)

Australia / Belarus / Belgia / Cehia

Franta / Germania / Ungaria / Rusia

Slovacia / Spania / Elvetia / Statele Unite ale Americii