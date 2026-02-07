LIVE VIDEO Maraton de Ligue 1 pe VOYO! Nantes - Lyon, de la 22:05: programul zilei
Lens - Rennes, LIVE pe VOYO, de la 18:00
___________________________________________________________________________________________________
Brest - Lorient, LIVE pe VOYO, de la 20:00
___________________________________________________________________________________________________
Nantes - Lyon, LIVE pe VOYO, de la 22:05
___________________________________________________________________________________________________
Nantes vine după înfrângerea din runda trecută, scor 1-2, cu Lorient și se află pe poziția a 16-a, în „zona roșie” din Ligue 1.
De cealaltă parte, Lyon se află în partea de sus a clasamentului, pe poziția a patra din Ligue 1. În ultimul meci din campionat, echipa lui Fonseca s-a impus cu 1-0 în fața lui Lille.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-0 a lui Lyon.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News