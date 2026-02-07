LIVE VIDEO Maraton de Ligue 1 pe VOYO! Nantes - Lyon, de la 22:05: programul zilei

Maraton de Ligue 1 pe VOYO! Nantes - Lyon, de la 22:05: programul zilei Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele de sâmbătă din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
Ligue 1LyonNantesVoyoRennesLensBrestLorient
Din articol

Lens - Rennes, LIVE pe VOYO, de la 18:00

___________________________________________________________________________________________________

Brest - Lorient, LIVE pe VOYO, de la 20:00

___________________________________________________________________________________________________

Nantes - Lyon, LIVE pe VOYO, de la 22:05

___________________________________________________________________________________________________

Nantes vine după înfrângerea din runda trecută, scor 1-2, cu Lorient și se află pe poziția a 16-a, în „zona roșie” din Ligue 1.

De cealaltă parte, Lyon se află în partea de sus a clasamentului, pe poziția a patra din Ligue 1. În ultimul meci din campionat, echipa lui Fonseca s-a impus cu 1-0 în fața lui Lille.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-0 a lui Lyon.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ARTICOLE PE SUBIECT
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
ULTIMELE STIRI
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Imagini extrem de rare! Snoop Dogg, alături de Team Romania la deschiderea JO de iarnă: „Eu i-am dat steagul”
Imagini extrem de rare! Snoop Dogg, alături de Team Romania la deschiderea JO de iarnă: „Eu i-am dat steagul”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul



Recomandarile redactiei
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor
Alte subiecte de interes
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
"E foarte inteligent!" Belgia, adversara României la EURO, răspunde cu un transfer răsunător
"E foarte inteligent!" Belgia, adversara României la EURO, răspunde cu un transfer răsunător
Semifinalista Champions League din 2020 se face de rușine! Nu a bătut pe nimeni în acest sezon și este "lanternă roșie"
Semifinalista Champions League din 2020 se face de rușine! Nu a bătut pe nimeni în acest sezon și este "lanternă roșie"
Victorie mare pentru Laszlo Boloni în Ligue 1, prima după mai bine de 3 luni. Ce scrie L'Equipe
Victorie mare pentru Laszlo Boloni în Ligue 1, prima după mai bine de 3 luni. Ce scrie L'Equipe
"Tratament animalic!". Scandal teribil în Franța, înaintea meciului din finala cupei: au fost instalate grilaje cu țepușe pe stadion
"Tratament animalic!". Scandal teribil în Franța, înaintea meciului din finala cupei: au fost instalate grilaje cu țepușe pe stadion
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!