Nantes - Lyon, LIVE pe VOYO, de la 22:05

Nantes vine după înfrângerea din runda trecută, scor 1-2, cu Lorient și se află pe poziția a 16-a, în „zona roșie” din Ligue 1.

De cealaltă parte, Lyon se află în partea de sus a clasamentului, pe poziția a patra din Ligue 1. În ultimul meci din campionat, echipa lui Fonseca s-a impus cu 1-0 în fața lui Lille.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-0 a lui Lyon.