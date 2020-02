Declaratie CONTROVERSATA din partea antrenorului Romaniei dupa infrangerea dramatica cu Rusia in barajul de Fed Cup: "Cred ca era o minune daca castigam"

Florin Segarceanu este de parere ca o victorie a Romaniei in barajul cu Rusia ar fi fost o minune.

Romania a cedat in fata Rusiei barajul decisiv pentru calificarea la turneul final al Cupei Federatiilor de la Budapesta, dar capitanul nejucator, Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian considera ca sunt lucruri pozitive cu care echipa Romaniei ramane la finalul acestui play-off.

"M-am simtit foarte bine (n.r. in meciul cu Veronika Kudermetova). Am intrat pe teren foarte hotarata, m-am bucurat foarte mult de joc, de sansa pe care am avut-o si am crezut in ea pana la capat. [...] A fost un meci foarte intens (n.r. partida de dublu), ne-am bucurat foarte mult sa fim acolo. Atmosfera a fost foarte buna, noi am intrat foarte motivate, dar probabil s-a simtit un pic si oboseala, in ceea ce ma priveste. Adversarele au jucat foarte bine. Sincer, nu pot sa ne reprosez ceva, ele au ridicat foarte mult nivelul si a fost, pana la urma, o lupta care s-a incheiat bine pentru ele. Ne-am dorit foarte mult victoria, am dat tot ce am putut dar nu a fost sa fie ziua noastra. [...] Inca sunt la stagiul de procesare a tot ce s-a intamplat astazi. Au fost foarte multe emotii, o experienta total noua; m-am bucurat foarte mult pentru ce s-a intamplat, apoi mi-am dorit mult victoria la dublu. Ne pare rau ca am pierdut 3-2 si ca nu s-au legat lucrurile la dublu, dar va pot spune ca am invatat foarte multe din ziua asta, plec de aici cu o incredere foarte mare si sper sa revin in echipa de Fed Cup", au fost cuvintele Jaquelinei Cristian.

"Si eu m-am simtit foarte bine pe teren azi, de altfel ca intotdeauna atunci cand joc cu Jaqueline. Asa cum am spus dupa victoria din semifinala de la Bucuresti, ca ne dorim foarte mult sa fim in echipa de Fed Cup, se pare ca am reusit. Eu cred ca am facut o treaba buna, in conditiile date. Jaqueline a jucat foarte bine astazi, ca si Ana, care, din pacate, n-a reusit sa castige. Insa ramanem unite, ne dorim sa jucam din ce in ce mai bine si, de ce nu, sa formam din nou o echipa pentru Romania. [...] M-am simtit foarte bine in timpul meciului de dublu. E adevarat, de dimineata nu m-am simtit absolut deloc bine si, tocmai de asta, i-am spus Jaquelinei ca trebuie sa fie pregatita de joc. Ma bucur foarte mult ca am avut ocazia de a juca meciul decisiv, dar n-a fost sa fie, efectiv. Am avut multe sanse, ele au jucat foarte bine, dar si noi am jucat bine... am fost super-aproape de victorie. Imi pare rau ca n-am reusit sa producem surpriza si nu am cuvinte. Cred ca data viitoare, daca voi fi convocata, o sa ma descurc mult mai bine", a declarat Gabriela Ruse.

Florin Segarceanu: "Cred ca era o minune daca castigam acest meci"



Chestionat daca ar fi fost multumit in scenariul in care cineva i-ar fi spus inaintea confruntarii ca se va termina 3-2 pentru Rusia, Florin Segarceanu a oferit un raspuns contrariant, spunand: "I-as fi dat o bere: sunt foarte multumit. Sigur, intotdeauna speri, pregatesti echipa foarte bine, incerci sa iei cele mai bune decizii, dar, uitandu-ne putin la clasamentul rusoaicelor, e normal acest rezultat. Stiam care e valoarea lor, de forma Alexandrovei si ca va fi dificil sa fie un meci strans. Dar acest lucru s-a intamplat, a fost foarte aproape sa fie o minune, pentru ca cred ca era o minune daca reuseam sa castigam acest meci. Eu le multumesc foarte mult fetelor, o felicit pe Jaqueline pentru felul curajos in care a jucat. A reusit sa tina meciul aproape, nu s-a speriat, nu s-a relaxat. Deci pentru mine finalul acestei intalniri este multumitor, chiar daca nu am reusit sa castigam. Am venit cu trei jucatoare noi in echipa, dintre care doua au jucat. Cred ca e o experienta foarte buna pentru ele, sunt jucatoare tinere si, practic, reprezinta viitorul acestei echipe", a spus Segarceanu.

"Concluziile le-am spus mai devreme. Deci, pentru mine este un meci care ma bucura. Ma bucur pentru cele doua jucatoare care au jucat pentru prima data in Fed Cup si ca Jaqueline a facut o surpriza. Normal ca speri sa castigi, Jaqueline a facut o surpriza fantastica si am ajuns la 2-2, dupa care incepi sa visezi si te intrebi: 'oare o sa se intample acea minune?', dar din pacate nu s-a intamplat. Eu unul sunt foarte multumit, cred ca cele doua jucatoare reprezinta o formula buna de dublu pentru viitor si ma bucur ca am avut trei debutante in Fed Cup. Regret foarte mult ca nu a jucat si Irina Bara, ar fi fost o experienta foarte buna pentru ea, in acest moment ea e suparata, o inteleg, dar echipa e echipa si intr-o situatie ca aceasta trebuie sa gasesti formula cea mai buna. Asa am crezut de cuviinta, asa am facut si mergem inainte", a conchis antrenorul echipei Romaniei de Fed Cup.

