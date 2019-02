FED CUP | "Pregatite pentru o noua zi!" Fotografia postata de Simona Halep pe retelele de socializare | FOTO

O parte a echipei Romaniei de Fed Cup a ajuns luni dupa amiaza la Ostrava, in Cehia, acolo unde se vor disputa pertidele din sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1.

Miercuri s-a reintregit si echipa cu Monica Niculescu si Irina Begu, iar fetele noastre sunt hotarate sa se impuna pe terenul advers.

Simona Halep a publicat pe contul personal de Instagram Story o fotografie in care este in masina alaturi de Mihaela Buzarnescu si Ana Bogdan, cu mesajul “pregatite pentru o noua zi”. Antrenamentele au intrat in linie dreapta la Ostrava, iar meciurile de foc din weekend sunt tot mai aproape.

Romania si Cehia se vor confrunta pe 9 si 10 februarie la Ostrava, pe Ostravar Arena, cu o capacitate de 12.500 de locuri. Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu vor incerca sa duca echipa Romaniei in semifinalele Fed Cup, in timp ce echipa Cehiei va fi alcatuita din Karolina Pliskova (locul 5 WTA – simplu, 214 WTA – dublu), Katerina Siniakova (locul 38 WTA – simplu, 1 WTA – dublu), Marketa Vondrousova (locul 73 WTA – simplu, 99 WTA – dublu) si Barbora Krejcikova (locul 213 WTA – simplu, locul 2 WTA – dublu). Confruntarile vor incepe la ora 14, ora Romaniei.