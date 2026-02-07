Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) – Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a fost finala de vis de la Transylvania Open 2026.

Meciul cu trofeul pe masă a avut însă o desfășurare șocantă, în primul set. Pentru că, în doar 30 de minute, „Sori“ a spulberat-o pe adversara ei: 6-0! În mod clar însă, Emma Răducanu n-a fost în apele ei. Fapt confirmat și de ce s-a întâmplat, după primul game câștigat de sportiva din Marea Britanie, în setul doi.

Imediat după ce a întrerupt seria celor opt game-uri luate de Sorana, Emma s-a dus la arbitrul Kader Nouni și a cerut intervenția echipei medicale. Pe margine, Răducanu a intrat pe mâna doctorului turneului. Și, după cum se poate vedea aici, era evident că Emma nu se simte bine.

La revenirea pe teren, Emma Răducanu a egalat scorul în setul doi, 2-2, însă, în cele din urma, n-a putut face față Soranei, după cum Sport.ro a arătat aici.