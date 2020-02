ANUNT-SOC facut de Darren Cahill | CAND SE VA RETRAGE SIMONA HALEP 

Simona Halep are zilele numarate in circuitul WTA, conform antrenorului Darren Cahill.

Darren Cahill a tras un prim semnal de alarma in ceea ce priveste incheierea carierei Simonei Halep. Antrenorul australian a declarat ca este sigur ca Simona Halep nu va mai juca tenis profesionist la varsta de 35 de ani si estimeaza ca retragerea romancei va avea loc peste aproximativ trei sau patru ani.

"Simona are 28 de ani si nu va mai juca pana la 35 de ani. Se va concentra pe viata de familie peste 3-4 ani. Marele sau obiectiv este sa-si maximizeze jocul si sa castige Jocurile Olimpice pentru Romania. In plus, vrea sa mai castige cateva turnee de Grand Slam", a spus Darren Cahill, conform ziare.com.

"Din trei probe la care voi participa, eu sper sa iau o medalie; nu conteaza cum, sper sa iau una. La mixt voi juca cu Horia, am vorbit deja. Pana in acest moment am discutat cu Irina Begu. Am vorbit de un an de zile ca, daca ne calificam amandoua, sa jucam impreuna. Dar pana atunci se pot schimba multe", a spus Simona Halep despre viitoarea sa participare la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Olimpiada de la Tokyo va avea loc intre 24 iulie si 9 august si va reuni cele mai valoroase jucatoare din circuitul WTA. Pana atunci insa Halep va mai juca doua turnee de mare slem, la Roland Garros (24 mai - 7 iunie) si la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie) unde va incerca sa isi apere titlul de campioana obtinut in 2019.