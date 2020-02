A jucat cu INIMA si a castigat! DEBUT DIVIN pentru Jaqueline Cristian pentru Romania in Fed Cup la doar 21 de ani | Prima reactie a romancei

Jaqueline Cristian, 197 WTA a facut un meci incredibil impotriva Veronikai Kudermetova, 38 WTA, invingand-o in minimum de seturi cu 7-5, 6-3 la debutul in Fed Cup.

"Incerc sa-mi gasesc cuvintele. Tremur, nici macar nu stiu ce sa spun. Va multumesc ca ati venit sa ma sustineti. Am simtit energia voastra chiar daca acum sunt foarte emotionata. Inca de la inceputul meciului am crezut in victorie si mi-am spus ca trebuie sa lupt pentru sansa mea", a spus Jaqueline Cristian imediat dupa finalul meciului.

Jaqueline Cristian a fost speranta Romaniei, condusa cu 1-2 de Rusia dupa desfasurarea primelor trei meciuri, iar pustoaica in varsta de 21 de ani nu a dezamagit. Dupa un break suferit la primul game jucat in Fed Cup, Jaqueline a egalat tocmai cand Veronika Kudermetova servea pentru a-si adjudeca primul set, obtinand inapoi break-ul si egaland la 5.

"I'm shaking and I don't even know what to do"

???????? Jaqueline Cristian couldn't hide her joy after winning on #FedCup debut pic.twitter.com/FyLnvr2mOp