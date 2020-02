Simona Halep ar putea juca cu Kim Clijsters in primul tur la Dubai | Ce spune numarul 2 WTA despre o posibila revansa in fata belgiencei

Simona Halep a primit vestea ca ar putea sa o infrunte pe Kim Clijsters mai devreme decat s-ar fi asteptat: belgianca a primit un wildcard din partea organizatorilor turneului WTA Premier de la Dubai, iar probabilistica indica sanse mari ca ea sa infrunte un cap de serie inca din primul tur.

Numar 2 WTA, Halep va fi primul cap de serie la turneul WTA de la Dubai, care va pune in joc premii financiare de 2,600,000 de dolari americani. Competitia de la Dubai se va desfasura in saptamana 17-22 februarie si va avea un line-up impresionant, care le va include pe Simona Halep, Bianca Andreescu, Sofia Kenin, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Belinda Bencic si Kim Clijsters.



Simona Halep si Kim Clijsters au jucat un singur meci oficial direct, la Brisbane in 2012, cand tenismena din Belgia se impunea cu 6-1, 6-4. "Imi face placere sa aud ca Kim Clijsters se intoarce in circuit. Am jucat o data impotriva ei si am pierdut, poate ca voi avea inca o sansa sa joc cu ea. A fost un model pentru mine in copilarie. Ambitia ei si modul neinfricat in care joaca m-au facut sa devin o jucatoare mai buna. Abia astept sa o revad in circuit", a declarat Simona Halep.

Cvadrupla campioana de Grand Slam, Kim Clijsters s-a antrenat in acest weekend alaturi de echipa Belgiei de Fed Cup, reprezentativa care a invins nationala Kazahstanului, scor 3-1 la meciuri.

"Sunt foarte incantata sa revin pe terenul de tenis. Abia astept sa ma intorc in sportul pe care il iubesc si sa joc din nou in fata suporterilor; sprrijinul si incurajarile pe care le-am primit de la anuntul intoarcerii in circuit m-au coplesit", a declarat Kim Clijsters.

Happy to practice with the ???????? Fed Cup team - met some future stars last night and good training today.

Come and support the ???????? ???? team in Kortrijk on Fri 7 & Sat 8 Feb! Tickets: https://t.co/fz4OODa3h2

@davisfedcupbelgium #CMonBelgium ????????❤️ pic.twitter.com/GOimUNwtD0