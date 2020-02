GHINION IREAL pentru Romania si Raluca Olaru: ce s-a intamplat cu doar cinci minute inaintea meciului decisiv al barajului de Fed Cup cu Rusia 

Ghinion neverosimil pentru echipa Romaniei, care a pierdut singura dublista consacrata cu cinci minute inaintea meciului decisiv de dublu al barajului cu Rusia din Fed Cup.

Raluca Olaru a publicat un mesaj in care si-a explicat decizia de a nu lua parte la meciul decisiv de dublu al barajului dintre Romania si Federatia Rusa, pierdut de selectionata noastra, scor 2-3.

Soarta calificarii Romaniei a fost compromisa in meciul de dublu, pierdut de Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse in favoarea oponentelor Anna Blinkova si Anna Kalinskaya, scor 6-3, 6-2.

Raluca Olaru: "Am ramas cu spatele intepenit"



"Pentru toti cei care au urmarit cu sufletul la gura meciul nostru de FedCup de la Cluj, ma simt datoare sa clarific ce s-a intamplat. Dupa victoria Jaquelinei Cristian, exact inainte sa merg la incalzirea pentru dublu alaturi de Irina Bara, am simtit o durere puternica la spate si am ramas cu el intepenit. Imi era foarte greu sa ma misc si mi-am dat seama ca cel mai probabil nu sunt apta sa joc. Scorul era, bineinteles, foarte important, echipa se baza pe mine. I-am spus domnului Florin Segarceanu, pentru ca stiam ca in momentele acelea trebuia sa anunte echipa arbitrului, iar dumnealui a avut doar cinci minute sa ia o decizie intr-un moment critic si sa aleaga cea mai buna varianta de inlocuire", a scris Olaru pe Facebook.

"Segarceanu a avut doar cinci minute sa ia decizia"



"Imi pare extrem de rau ca nu am putut sa joc alaturi de Irina Bara si poate sa aducem punctul decisiv Romaniei. Mi-am dorit foarte mult asta! Vreau sa le felicit pe fetele din echipa, pentru cat de unite au fost toata saptamana.

Un mare 'Bravo!' pentru Ana Bogdan si Jaqueline Cristian, pentru cum au luptat si ce au aratat pe teren! Am spus de la inceput ca am incredere in ele (in toate) si s-a dovedit ca am avut de ce, bravo fetelor! Nu in ultimul rand, vreau sa multumesc intregii echipe si voua, celor care ne-ati sustinut cu sufletul din tribuna (si nu numai)! Ati creat din nou o atmosfera de neuitat, sunteti cei mai tari!!!", si-a incheiat Raluca Olaru mesajul.



Intrebat despre modul in care a luat decizia nominalizarilor pentru echipa de dublu in meciul decisiv, Florin Segarceanu a raspuns: "In ultima clipa: a fost o decizie oarecum fortata, pentru ca Raluca Olaru avea o contractura si a venit sa ne spuna ca nu este 100% pregatita din punct de vedere fizic pentru acest meci. A trebuit sa luam o decizie foarte rapid. Ele (n.r. Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian) reprezinta generatia viitoare, amandoua joaca foarte bine dublu, formeaza un cuplu sudat, iar din acest motiv am ales aceasta varianta pentru meciul decisiv. Inainte de venirea lor la Cluj, au castigat un turneu impreuna si, per total, sunt multumit de prestatia lor. Trebuie sa recunosc ca jucatoarele din Rusia au jucat un meci perfect. Asa a fost sa fie.

Au fost si multe decizii pe care a trebuit sa le luam rapid, in cateva minute, iar alegerea Jaquelinei, dupa ce am discutat cu Gabi, care si-a dat seama singura ca nu e 100% apta pentru a intra si a lupta intr-un meci de trei seturi; la fel s-a intamplat si la dublu. Acolo a fost si mai dramatic, pentru ca celelalte jucatoare se aflau la incalzire cand fizioterapeutul m-a chemat si mi-a spus: 'haideti, sa va spun ceva: e o problema cu Raluca, are o contractura, incearca sa vada daca se simte bine.' Dupa aceea am discutat cu Raluca si i-am spus: 'e o decizie dificila. La o asemenea miza si intr-un meci cu atata importanta, daca nu esti 100% apt din punct de vedere fizic, atunci e bine uneori sa faci un pas in spate. Ceea ce s-a si intamplat, pentru ca Raluca a acceptat situatia", a relatat Segarceanu.