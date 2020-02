"Nu am mai jucat pana acum in Fed Cup, sper ca nu voi dezamagi" | Rusoaicele, mai timorate in declaratii decat romancele 

Barajul dintre Romania si Rusia va incepe vineri, 7 februarie de la ora 16:00.

Barajul decisiv dintre Romania si Rusia a fost prefatat de catre antrenori si jucatoare la scurt timp dupa efectuarea tragerii la sorti care a stabilit ordinea meciurilor de vineri si sambata.

Cea mai intriganta declaratie a venit din partea Ekaterinei Alexandrova, numar 28 WTA, cea mai buna jucatoare din echipa adversarelor si debutanta in Fed Cup pentru Rusia: "Va fi dificil pentru ca Gabriela Ruse va juca acasa, sper sa fie un meci bun. Nu am mai jucat pana acum in Fed Cup, sper ca nu voi dezamagi", a declarat Alexandrova inaintea meciului cu Ruse care va deschide confruntarea.

Ana Bogdan: "Atuurile noastre sunt determinarea si spiritul de lupta"



"Cred ca aceste lucruri ne reprezinta, pentru ca de fiecare data cand intram pe teren luptam pana la final. Vom lupta cu tot sufletul, mai ales aici, ca ne reprezentam tara. E clar ca si eu am emotii, ca toate celelalte fete, dar ma bucur foarte mult ca fetele au fost foarte unite in aceasta saptamana. Am glumit, am ras, ne-am antrenat foarte bine, am stat mult timp impreuna si cred eu ca de aici vom pleca cu amintiri foarte frumoase. Si cu un rezultat bun, normal, pentru ca de asta suntem aici, ca sa luptam si sa castigam", a declarat Ana Bogdan, numar 90 WTA si lider al echipei Romaniei in acest weekend.

"Suprafata de joc este un hard mediu. Nu este nici foarte lenta, dar nici foarte rapida. Noi ne-am acomodat, ne-am simtit bine pe aceasta suprafata chiar din a doua zi. Si cu fiecare zi care a trecut ne-am simtit din ce in ce mai bine", a mai adaugat Bogdan.

"Pregatirea unui meci de Fed Cup este un pic diferita, insa Ana (n.r. Ana Bogdan) a jucat impotriva Ekaterinei Alexandrova si mi-a dat cateva sfaturi. Sper sa joc cat de bine se poate, sa facem o treaba buna, si sa producem o surpriza acasa. Presiune nu pot sa spun ca am pentru ca pe hartie Rusia este favorita. Ma asteptam sa joc prima si pot sa spun ca personal este mai bine asa, pentru ca emotiile imnului ma vor determina mai mult", a afirmat Gabriela Ruse, care va intra prima pe terenul Arenei BT din Cluj-Napoca.

"Nu am mai jucat niciodata dublu cu Raluca, dar ne-am pregatit foarte bine saptamana asta, am facut multe antrenamente si cred ca suntem pe drumul cel bun", a spus Irina Bara, nominalizata sa joace la dublu alaturi de Raluca Olaru in ultimul meci programat sambata.

Ce spun capitanii nejucatori despre barajul Romania - Rusia



„Avem o echipa tanara care-si doreste enorm victoria si sa arate ca poate face mult. Faptul ca jucam acasa, ca ne-am pregatit bine si ca suntem uniti o sa ne ajute mult”, a spus capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu.

„Ne asteapta o intalnire dificila, dar avem o echipa puternica, toate jucatoarele de aici au inceput sezonul foarte bine, sunt intr-o forma buna. Suntem pregatiti, toate fetele s-au antrenat bine toata saptamana. Nu ne va fi usor, pentru ca atunci cand joci in fata propriului public toate jucatoarele o fac mai bine", a spus Igor Andreev.