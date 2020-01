BREAKING NEWS | Irina Begu a anuntat ca nu joaca la FED Cup cu Rusia! Situatie dramatica pentru echipa Romaniei: trei dintre cele mai importante jucatoare vor lipsi

Irina Begu se retrage temporar din echipa de FED Cup a Romaniei.

Irina Begu a anuntat ca nu va juca in meciul cu Rusia din FED Cup, dupa ce si Simona Halep a declarat ca vrea sa isi canalizeze fortele pentru Jocurile Olimpice.

Romania va juca impotriva Rusiei fara trei dintre cele mai bune jucatoare. Sorana Cirstea este cealalta jucatoare care este retrasa din echipa de FED Cup, decizia ei fiind luata in decembrie 2018.

"La Fed Cup n-o sa fiu. L-am anuntat pe domnul Segarceanu din decembrie ca nu voi juca. In momentul de fata, prioritatea mea este sa ma calific la Olimpiada. Am sase luni la dispozitie ca sa fac asta, iar clasamentul nu e in favoarea mea in acest moment; mai am si cateva puncte de aparat in perioada urmatoare, si in aceste conditii, imi va fi greu sa joc Fed Cup.

Practic, de cinci ani am jucat an de an Fed Cup, de doua ori pe an, insa in momentul de fata va trebui sa calculez mai bine si sa iau o decizie cat mai inteleapta", a spus Irina Begu pentru treizecizero.ro.

Irina Begu a fost eliminata de la Australian Open in prima runda de Kiki Bertens. Olandeza s-a impus in doua seturi, scor 6-1 6-4.