”Un megaproiect” de 9.000 de hectare, numit ”Olympic Sports City”, iar stadionul de 135.000 de locuri va fi bijuteria proiectului.

32 de miliarde de euro pentru cel mai mare stadion din lume

”Trong Dong Stadium” ar urma să fie gata în 2028 și va fi, după inaugurare, cel mai mare stadion din lume, peste ”Narendra Modi Stadium” din India, care are 132.000 de locuri.