”Un megaproiect” de 9.000 de hectare, numit ”Olympic Sports City”, iar stadionul de 135.000 de locuri va fi bijuteria proiectului.
32 de miliarde de euro pentru cel mai mare stadion din lume
”Trong Dong Stadium” ar urma să fie gata în 2028 și va fi, după inaugurare, cel mai mare stadion din lume, peste ”Narendra Modi Stadium” din India, care are 132.000 de locuri.
Stadionul va avea câteva dotări impresionante, scrie estadiosdb.com. Printre altele, acesta va beneficia de un acoperiș retractabil, dar și de un sistem retractabil pentru gazon, iar toate infrastructura va fi ajutată de Inteligența Artificială.
Arena ar urma să fie gata în 2028, dar tot complexul va fi terminat mult mai târziu, abia în 2035, mai notează sursa citată.