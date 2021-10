„Dacă era lașitate, plecam după meciul cu Armenia!” Reacție sinceră a lui Dică despre plecarea de la naționala României

Contractul selecționerului expiră în luna noiembrie, după ultimul meci al preliminariilor de la Campionatul Mondial din 2022, iar Rădoi a șocat pe toată lumea la conferința de presă de la finalul meciului cu Armenia, încheiat 1-0 pentru 'tricolori', când și-a anunțat decizia. În ciuda faptului că a dus naționala pe locul al doilea, tehnicianul nu își dorește să mai rămână, iar acest lucru l-a făcut clar la conferință.

Astfel, în barajul de calificare în grupele Mondialului din Qatar echipa națională va fi pregătită de un alt selecționer, iar Federația a început deja căutările.

Secundul lui Mirel Rădoi de la națională, Nicolae Dică, a comentat decizia de a pleca, punctând că au existat discuții, însă nu își dorește să comenteze decizia pe care selecționerul a luat-o.

„Ne făceam bagajele și plecam!”

Mai mult, acesta a ținut să evidențieze că nu se pune problema ca decizia să fie de lașitate, pentru că altfel, plecarea lor ar fi avut deja loc după meciul tur cu Armenia, când am pierdut cu 2-3. Dică a punctat și faptul că odată ce se va încheia campania naționalei va oferi mai multe detalii.

„Nu vreau să vorbesc despre Mirel. Dacă el are ceva de spus, el răspunde de ce a luat decizia în acest moment. Nu e ok să comentez. Eu aş vrea să spun că mi se termină contractul într-o lună de zile. Dacă nu mai avem contract, ce să facem? Nu vreau să comentez. Am avut nişte discuţii pe acolo, cu staff-ul, dar nu vreau să comentez decizia.

Dacă era vorba despre laşitate, plecam după meciul din Armenia. Am zis că rămânem, pentru că ziceam că putem face rezultate pentru acest lucru. Eu am insistat, da, în acel moment. Atunci, ne făceam bagajele şi plecam. Mai avem două meciuri, contract o lună de zile. Nu vreau să comentez. Mai avem două jocuri, fac parte dintr-un staff. Când se va termina campania, putem vorbi mai deschis”, a spus Nicolae Dică pentru Telekom Sport.

VIDEO - Rezumatul meciului tur Armenia - România