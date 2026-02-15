Oficialul campioanei FCSB a vorbit la superlativ despre forma arătată de Ionuț Vînă în actualul sezon de SuperLiga. Deși Gigi Becali a renunțat la serviciile mijlocașului după doi ani, trimițându-l la Universitatea Craiova la schimb cu alți jucători, revenirea la echipa lui Gică Hagi l-a revitalizat pe fotbalistul ajuns la 30 de ani.

Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a susținut că reușitele lui Vînă sunt peste cele ale internaționalului maghiar de la Liverpool, arătându-se impresionat de calitatea șuturilor acestuia.

„Se marchează unele dintre cele mai frumoase goluri din Europa în campionatul nostru! Dacă iei golurile lui Ionuț Vînă... eu nu cred că există jucător în Europa care poate să scoată trei goluri ca ale lui! Să zici unul... Szoboszlai a dat goluri din lovituri libere, pe sub zid, peste, dar niciodată nu rivalizează cu ale lui Vînă, sunt senzaționale! Sunt multe goluri fenomenale la noi, dar Vînă bate tot!”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Traseul unui transfer de 750.000 de euro

Ionuț Vînă a fost unul dintre numeroșii jucători care au parcurs ruta Viitorul (actuala Farul) - FCSB. În vara lui 2019, Gigi Becali plătea 750.000 de euro pentru semnătura sa. După o perioadă mai puțin fastă în Capitală și un schimb de jucători care l-a trimis în Bănie (alături de Alexandru Crețu), Vînă s-a întors sub comanda „Regelui”, unde și-a regăsit pofta de gol.

Relația de afaceri dintre Hagi și Becali rămâne una importantă, latifundiarul din Pipera investind aproximativ 12 milioane de euro pentru 16 jucători transferați de-a lungul timpului de la nașul său, printre care Florinel Coman, Florin Tănase sau, mai recent, Denis Alibec.