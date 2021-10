Jucătorii naționalei au intervenit imediat după ce Rădoi a anunțat că pleacă: „Asta își doresc ei!” 

Selecționerul naționalei a declarat la conferința de presă de la finalul meciului cu Armenia, câștigat cu 1-0, că meciurile din luna noiembrie vor fi ultimele partide ale sale pe banca naționalei. Contractul lui Rădoi se termină odată cu încheierea fazei preliminariilor, iar acesta nu își dorește să îl mai prelungească.

Vestea a venit ca o lovitură, mai ales după meciurile bune din luna octombrie, dar și după ce naționala a reușit să urce pe al doilea loc în clasamentul Grupei J și are mari șanse să joace barajul.

Schimbările propuse de selecționer, criticate în campaniile precedente, au dat roade în această toamnă, iar naționala pregătită de fostul selecționer al naționalei de tineret pare să fi închegat un nucleu. Jucătorii au fost și ei luați prin surprindere de decizia lui Rădoi, iar Nicolae Dică, secundul acestuia, a dezvăluit care a fost reacția lor.

„Nu cred că sunt jucători care se bucură!”

Secundul naționalei a declarat că fotbaliștii au trimis mesaje staff-ului, iar din acestea reieșea că jucătorii nu sunt încântați de decizia luată de selecționerul României.

"Da, am primit mesaje de la jucători. Nu cred că sunt jucători care se bucură. Sincer, aşa cred. Spun din discuţiile pe care le-am avut cu o parte dintre ei. Sunt jucători care nu au evoluat acum şi îşi doresc să rămânem. Da, am adus mulţi jucători, dar am făcut un nucleu important şi ei au simţit acest lucru, că noi putem să-i facem să dea mai mult la echipa naţională şi ăsta e un lucru bun", a spus Dică pentru Telekom Sport.

„Nu au de ce să se simtă abandonați!”

Întrebat dacă jucătorii vor avea de suferit din cauza veștilor și a plecării selecționerului, Dică a răspuns sincer: „Nu au de ce să se simtă abandonaţi. Jucătorii, când vin la naţională, vin pentru ei, pentru familiile lor şi pentru o ţară întreagă. Obiectivul e locul secund. Jucătorii s-au ataşat de noi, noi ne-am simţit bine alături de ei. După meciul cu Armenia am decis să mergem în continuare, pentru că am considerat că pot mai mult. Cred că naţionala va deveni, într-un an, şi mai puternică decât e acum. Asta e viziunea mea, am văzut mult fotbal şi cred că pot avea dreptate în mare parte”.

Programul naționalei României în luna noiembrie

România - Islanda (11 noiembrie, 21:45, PRO TV)

Liechtenstein - România (14 noiembrie, 19:00, PRO TV)

Clasamentul Grupei J

1. Germania 21p

2. România 13p

3. Macedonia de Nord 12p

4. Armenia 12p

5. Islanda 8p

6. Liechtenstein 1p