Ivan Mamut (28 de ani) s-a întors în Croația încă din vară, unde a semnat cu NK Varazdin după doi ani și jumătate în Malaezia, unde a avut cifre impresionante pentru Terengganu FC.

Atacantul în care Gigi Becali și-a pus mari speranțe în sezonul 2021-2022 nu a avut mari realizări la FCSB, motiv pentru care patronul echipei și-a pierdut răbdarea și a decis să-l pună imediat ”pe liber”.

Ivan Mamut rupe plasele la NK Varazdin

Acum, Mamut joacă pentru NK Varazdin, una dintre echipele care speră la accederea în cupele europene, reușind să aibă chiar cifre impresionante. În 25 de partide disputate în toate competițiile, Mamut a marcat de zece ori și a oferit patru pase decisive.

De asemenea, fostul atacant de la FCSB este golgheterul echipei în campionat pentru Varazdin, cu opt reușite, iar în topul marcatorilor din liga croată este pe locul patru, la patru goluri distanță de primul clasat.

Din Croația, Mamut s-a transferat în 2021 în România. Atunci evolua pentru Inter Zapresic și a fost transferat de Universitatea Craiova.

„Ne trebuie un atacant, eu spun de mult timp că trebuie un atacant. Eu am avut încredere în Mamut, dar când am văzut că se lovește mingea de el și sare la trei metri și nu poate să facă o preluare pe care pot să o fac și eu, m-am înșelat”, spunea Becali.