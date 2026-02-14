La mijlocul lunii februarie, Inter este lider în Serie A, cu 5 puncte avans față de a doua clasată AC Milan, calificată în play-off-ul pentru optimile Champions League, dar și în semifinalele Cupei Italiei.

Giuseppe Marotta: "Alegerea lui Chivu nu a fost întâmplătoare"

Sâmbătă seară, Inter joacă un meci deosebit de important, Derby D'Italia contra lui Juventus. Înaintea partidei, președintele Giuseppe Marotta a vorbit despre cum s-a realizat numirea lui Cristi Chivu în vară.

"Alegerea lui Chivu nu a fost întâmplătoare. Știam ce fel de om și ce fel de antrenor este pentru că l-am văzut la echipele de tineret. Are multe calități și nu a fost nevoie să ne gândim la alți candidați, l-am ales direct pe el.

Ce face la Inter ne surprinde puțin într-un mod pozitiv. Noi ne așteptam însă să devină un protagonist în lumea antrenorilor", a spus Marotta, la Sky, citat de Football Italia.

"Chivu a implementat un sistem inteligent de rotație"

În sezonul trecut, cu Simone Inzaghi pe bancă, Inter s-a luptat pe cele trei fronturi până la final, însă nerazzurrii nu s-au ales cu niciun trofeu, pierzând inclusiv Liga Campionilor după un 0-5 în finală contra lui PSG.

"Experiența de anul trecut ne este folositoare acum. Azi suntem implicați în toate cele trei competiții și vrem să mergem până la final. Depinde de noi, de partea fizică și mentală. Chivu este foarte atent să facă lucrurile corect, implementând un sistem inteligent de rotație", a mai spus Marotta.