Legendarul Alessandro Del Piero a reacționat dur după declarațiile lui Cristi Chivu despre eliminarea lui Pierre Kalulu.

Fundașul torinez a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 42, după un duel cu Alessandro Bastoni, însă reluările nu au arătat un contact clar. VAR nu a putut interveni, iar decizia a influențat cursul jocului.

Alessandro Del Piero l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Nu are nevoie de așa ceva!”

La final, Chivu a încercat să explice faza și a sugerat că a existat un contact. „Este o atingere ușoară, dar un jucător care are galben trebuie să fie mai atent. În anumite situații trebuie să-ți ții mâinile acasă”, a spus antrenorul român.

Declarația nu a fost pe placul lui Del Piero, care a considerat că Inter nu avea nevoie de astfel de justificări.

„A fost o eliminare nedreaptă. Nu a fost fault. Chivu face o treabă excelentă, dar a greșit comentând acel episod. Inter nu are nevoie de așa ceva. Când ești puternic, vrei să câștigi pe merit”, a spus fostul căpitan al lui Juventus.

Inter s-a impus prin golul marcat în minutul 90 și s-a distanțat în fruntea clasamentului, cu 61 de puncte. În spate se află AC Milan (53), Napoli (49), Juventus (46), AS Roma (46) și Como (42).