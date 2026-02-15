Partida de la Ovidiu va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro și poate schimba lupta la titlu.

Rapid a început etapa pe locul 2, cu 49 de puncte, la doar unul în spatele liderului Universitatea Craiova. Un succes pe terenul Farului ar trimite echipa lui Cristiano Bergodi pe primul loc, cel puțin temporar.

Farul – Rapid, de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

De cealaltă parte, Farul ocupă locul 11, cu 34 de puncte, și are nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru play-off. Constănțenii au un bilanț solid pe teren propriu, cu șase victorii în 13 meciuri.

Rapid are, în schimb, cel mai bun parcurs în deplasare din campionat, cu 25 de puncte obținute în 13 meciuri. În runda trecută, giuleștenii au remizat acasă, 1-1, cu Petrolul.

În precedentele cinci dueluri nu s-a înregistrat nicio remiză, iar cel mai recent meci, disputat în octombrie 2025, s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 3-1.