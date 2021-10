Șanse mari pentru naționala României să joace barajul de calificare la Mondial! Cum arată statistica

Ajutată de victoria cu Armenia, 1-0, dar și de faptul că Germania s-a impus fără probleme cu Macedonia de Nord, naționala de fotbal a României a urcat pe al doilea loc în clasamentul Grupei J. România are 13 puncte obținute, în timp ce Macedonia de Nord are 12.

Cu toate astea, 'tricolorii' sunt la mâna lor, iar în cazul unor victorii în meciurile rămase, cu Islanda și Liechtenstein, merg la baraj, acolo unde se vor juca două meciuri eliminatorii. Selecționerul Mirel Rădoi a și declarat că nu concepe ca echipa sa să piardă cu Liechtenstein, iar cel mai important meci este cel cu Islanda, de pe teren propriu.

O companie ce aparține de Nielsen, Gracenote Live a realizat o analiză bazată pe rezultatele obținute de naționale și a prezentat prin date statistice care sunt echipele favorite să joace barajul.

Principala favorită este astfel Țara Galilor, cu un procentaj de 99%, datorită și rezultatelor din Nations League, care trimite două echipe la baraj, la egalitate cu Austria. Următoarele două țări sunt Scoția și Polonia, ambele cu un procentaj de 97%, urmate de Cehia, care are 92%.

Naționala României are șanse mari să joace barajul, după datele analizate de Gracenote. 82% este procentajul naționalei lui Mirel Rădoi, care este văzută astfel favorită, în detrimentul naționalei Macedoniei de Nord.

????‍???? - ????????Bosnia-Herzegovina & ????????Norway replace ????????Finland & ????????Turkey as most likely runners-up in groups D & G.

????????Croatia & ????????Spain now most likely runners-up rather than group winners

????????????????????????????Wales, ????????Austria, ????????????????????????????Scotland, ????????Poland & ????????Czech Republic highly likely play-off participants pic.twitter.com/uFDbcViykH