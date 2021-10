BREAKING NEWS! Rădoi și-a anunțat plecarea de la naționala României, imediat după meciurile din noiembrie: „Și dacă o să fim pe primul loc, nu o să mai fiu!” 

Mirel Rădoi a vorbit la conferința de presă de la finalul meciului cu Armenia, 1-0. În ciuda victoriei obținute și a faptului că a reușit să ducă naționala pe al doilea loc în clasament, selecționerul a anunțat că a luat decizia ca după meciurile din noiembrie să părăsească banca naționalei.

Rădoi: „Nu voi continua la echipa națională!”

„E momentul ca acest ciclu să se termine, să vină altcineva să preia acesastă echipă. Trebuie să treacă la alt nivel. Sunt tânăr, mă frământă că nu pot antrena zilnic. Sper ca la finalul acestor meciuri, să fie cu două victorii, și să ne despărțim frumos. Nu știu cât va dura pauza. După o săptămână, dacă mă va suna cineva, e posibil să accept o ofertă. Deja știu că nu voi continua la echipa națională!

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță știau decizia mea. Așa a fost înțelegerea. Nu poate fi prelungit contractul fără voia mea. Poate să facă un contract și pentru următorii patru ani, lucrurile sunt clare! E devreme să spun acum dacă aș mai antrena naționala. Vreau să fiu zi de zi lângă jucători”, a spus Mirel Rădoi la conferință.

„Dacă nu sunt dat afară după 3 luni, nu refuz o ofertă din România!”

„Îmi voi lua vacanță până voi primi o ofertă de la o echipă de club. Nu știu, e devreme acum. Am fost la tineret și la echipa mare, dar un club mă atrage mai mult. În România? Da, de ce nu. Dacă are un proiect serios și nu mă dă afară după 3 luni. Așa să semnez și să fiu dat afară după 3-4 meciuri. Cine vine cu o ofertă din asta…

Acum vreți să mai rămân la echipa națională încă doi ani. Reacționăm numai în funcție de rezultat? Nu are rost să mai discutăm. Dacă am spus că a fost așa, așa e. Din luna noiembrie echipa națională trebuie să își găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă. Și dacă o să fim pe primul loc eu nu o să mai fiu. Am spus foarte clar. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea. Să aduceți pe cine vreți dumneavoastră”, a adăugat selecționerul.

Mirel Rădoi a preluat banca naționalei României în noiembrie 2019, însă primul meci în calitate de selecționer l-a jucat pe 4 septembrie 2020, în remiza cu Irlanda de Nord, 1-1. 18 meciuri a acumulat până în prezent fostul selecționer de la tineret.