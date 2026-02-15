Partida de pe stadionul „Ion Oblemenco”, programată la ora 20:00, va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Confruntarea din Bănie are o miză uriașă pentru ambele formații. Universitatea Craiova a început etapa pe primul loc, cu 50 de puncte, după 14 victorii, 8 egaluri și 4 înfrângeri.

Oltenii au și cel mai bun parcurs pe teren propriu, cu 9 victorii în 13 meciuri și un golaveraj impresionant, 27-10.

De cealaltă parte, FCSB ocupă locul 8, cu 40 de puncte, și este obligată să obțină un rezultat pozitiv pentru a rămâne în cursa pentru play-off.

Ultimul duel din campionat, disputat tot la Craiova, s-a încheiat 0-0, în play-off-ul sezonului trecut.

De această dată, o remiză ar încurca ambele echipe. Craiova riscă să piardă primul loc, în timp ce FCSB ar putea rămâne în afara locurilor de play-off.