Lider în acest top este Faiq Bolkiah (27 de ani), care evoluează pe postul de extremă stângă la gruparea thailandeză Ratchaburi FC.

Bolkiah, care este moștenitorul sultanului din Brunei, deține o avere estimată la aproximativ 20 de miliarde de euro, mult peste orice ”rival” din fotbal.

Faiq Bolkiah este cel mai bogat fotbalist din lume!

În cariera sa, Faiq n-a avut, până acum, cifre impresionante. A înscris doar patru goluri pentru echipele de club la care a evoluat, două dintre acestea fiind marcate pentru Ratchaburi FC, actuala sa formație.

Următorul în acest top este, evident, Cristiano Ronaldo, care câștigă o avere cu contractul său la Al-Nassr, unde este plătit cu 200 de milioane de euro pe an. Portughezul a strâns, până acum, aproape 1,2 milioane de euro.

Aproape de un miliard de euro se apropie și Leo Messi, care a semnat recent un nou contract în Major League Soccer cu Inter Miami și ar putea ajunge cât de curând la această sumă. Topul este completat de Neymar, care a strâns peste 500 de milioane de euro.

Faiq Bolkiah a făcut junioratul în Anglia, la cluburi ”cu nume” din fotbalul britanic. A început la Southampton, duă care a mai recut pe la Southampton și Leicester. În 2020 a fost cedat la Maritimo, în Portugalia, iar din 2021 joacă în Thailanda.