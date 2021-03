Armenia - Romania, live de la ora 19:00 | Romania, fara infrangere in fata Armeniei! Cum arata echipa probabila a lui Radoi 

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

10:30 Jucatorii Romaniei au sustinut marti seara sedinta de pregatire decisiva inaintea partidei cu Armenia.

Potrivit site-ului FRF, staff-ul tehnic a pus accent pe faza ofensiva la antrenament, indicand faptul ca obiectivul lui Mirel Radoi este unul clar: sa obtina cele 3 puncte la Erevan. HAI ROMANIA!!!

In aceasta seara, de la ora 19:00, "tricolorii" lui Mirel Radoi disputa primul meci in deplasare din aceasta campanie de calificare la Mondialul din 2022.

Romania va juca la Erevan, in fata Armeniei, care este pe locul 2 dupa primele doua partide ale preliminariilor, in care s-au impus cu 1-0 in fata celor din Liechtenstein si cu 2-0 in fata Islandei.

Nationala tricolora este pe locul 4 in grupa J, cu 3 puncte, fiind la egalitate cu Macedonia de Nord, ocupanta celei de-a treia pozitii a clasamentului datorita golaverajului mai bun. Romanii sunt obligati sa castige pentru a tine aproape in lupta pentru locul 2, care asigura calificarea la baraj.

In meciurile directe, "tricolorii" nu au pierdut niciodata in fata armenilor, reusind 3 victorii si un rezultat de egalitate, cu un golaveraj de 10-1. In plus, desi gazdele din aceasta seara par a fi intr-o forma buna, lotul lor valoreaza doar 17,2 milioane de euro, in timp ce echipa lui Radoi este cotata la circa 95 de milioane de euro.

Cum ar putea arata in aceasta seara primul 11 al Romaniei: Nita - Popescu, Chiriches, Burca, Bancu - Stanciu, Marin - Man, Hagi, Mihaila - Puscas.

Meciul dintre Armenia si Romania este programat de la ora 19:00 si va fi transmis in direct de Pro X si www.sport.ro.