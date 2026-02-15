Partida de pe Arena „Francisc Neuman” va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro și este crucială în lupta pentru play-off.

UTA ocupă locul 9, cu 38 de puncte, și vine după eșecul cu Csikszereda, scor 0-2, rezultat care a complicat situația echipei lui Adrian Mihalcea.

Arădenii au nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de Top 6, mai ales că evoluează pe teren propriu, unde au câștigat cinci meciuri în acest sezon.

UTA Arad - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 14:00

De cealaltă parte, FC Botoșani este pe locul 5, cu 42 de puncte, și are șansa să își consolideze poziția de play-off.

Moldovenii vin după o victorie clară, 3-0, cu Metaloglobus, și au unul dintre cele mai bune golaveraje din campionat, 34-20.

Meciurile directe au fost echilibrate în ultimii ani. În precedentele cinci confruntări, UTA s-a impus de trei ori, iar Botoșani de două ori. În turul acestui sezon, moldovenii au câștigat cu 2-1.