Ronaldo e ”coșmarul” Luxemburgului! :)  A devenit victima sa preferată la nivel de echipă națională

Portughezul a înscris de două ori din penalty în primele 11 minute ale partidei de pe Stadio Algarve și a atins o bornă impresionantă.

Luxemburg a devenit echipa națională care a primit cele mai multe goluri din partea starului portughez, opt!

Cristiano Ronaldo scores his eighth goal against Luxembourg, making it the country he's scored the most against ✨ pic.twitter.com/6ag3tTkEyZ