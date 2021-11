Totul despre adversara României din această seară. Naționala islandeză, zguduită de scandaluri și retrageri, dar solidă

Țara:

Suprafață - 102.775 km2 (față de România 238.397 km2) / Populația - 371.580 locuitori (cât județul Vâlcea) / Limbi oficiale - islandeza, o limbă scandinavă, derivată din limba nordică veche / PIB Nominal - 20,8 miliarde de dolari sau 54.482 per capita (față de România, care are 289,13 miliarde de dolari și 14.968 per capita) / Țară insulară, aflată în Atlanticul de Nord, la 1.400km de Irlanda și la 3.560km de SUA / Deși nu face parte din Uniunea Europeană, țara este bine integrată în Spațiul Economic European și Acordul Schengen, după ce a semnat mai multe tratate. / Țara nordică este una dintre cele mai puțin populate din lume, având o densitate de doar 3.5 locuitori/ km2 / Populația este formată în proporție de 89% din islandezi, cele mai mari minorități fiind cele ale polonezilor (5%) și lituanienilor (15).

Data înființării KSI: Knattspyrnusamband Islands (prescurtare KSI / Asociația de Fotbal din Islanda) / înființată 26 martie 1947 / afiliată la FIFA în 1947 / afiliată la UEFA în 1954

Denumirea completă / supranume: Islenska karlalandslidid i knattspyrnu (Echipa națională de fotbal a Islandei) / "Strakarnir okkar" ("Băieții noștri")

Stadion: "Laugardalsvollur", Reykjavík / inaugurat în 1947, renovat în 1970, 1997 și 2007 / 9.800 locuri / gazon natural

Echipament / culori / stemă: Puma / alb și albastru / stema echipei cuprinde o imagine stilizată a celor patru "Landvaettir" din mitologia islandeză ("Spirite călăuzitoare") - un uriaș, un dragon, un taur și un vultur

Selecționer:

Arnar Vidarsson, islandez, 43 ani / a jucat ca mijlocaș la FH, Lokeren, Lillestrom, Genk, Twente, De Graafschap și Cercle Bruge / 52 de selecții și 2 goluri pentru naționala Islandei, între 1998 și 2007 / ca antrenor le-a pregătit pe Cercle Bruge (secund și principal), Lokeren (secund, U21, interimar) și Islanda U21 / este selecționerul Islandei din 22 decembrie 2020

Valoare lot: 22.45 milioane euro / față de 87.50 milioane euro, la cât este cotată România

Cei mai valoroși jucători:

Isak Bergmann Johannesson (FC Copenhaga / 4.5 mil. euro), Albert Gudmundsson (AZ Alkmaar / 4 mil. euro), Arnor Ingvi Traustason (New England Revolution / 1.5 mil. euro), Runar Alex Runarsson (Leuven, împrumutat de la Arsenal / 1.5 mil. euro), Jon Dagur Thorsteinsson (Aarhus GF / 1.5 mil. euro) / în lotul României, cei mai bine cotați fotbaliști sunt Răzvan Marin (Cagliari / 15 mil. euro), Dennis Man (Parma / 10 mil. euro), Alexandru Cicâldău (Galatasaray / 9 mil. euro), Nicolae Stanciu (Slavia Praga / 7 mil. euro) și Ianis Hagi (Rangers / 6.5 mil. euro)

Meciurile oficiale contra României (1-3): 0-4 (octombrie 1996 / preliminarii CM 1998), 0-4 (septembrie 1997 / preliminarii CM 1998), 2-1 (octombrie 2020 / semifinala play-off-ului de calificare la Euro 2020) / 0-2 (septembrie 2021 / preliminarii CM 2022)

Parcursul în actualele preliminarii:

locul 5 în Grupa J, cu 8 puncte / 0-3 cu Germania, 0-2 cu Armenia, 4-1 cu Liechtenstein, 0-2 cu România, 2-2 cu Macedonia de Nord, 0-4 cu Germania, 1-1 cu Armenia, 4-0 cu Liechtenstein

Palmares în preliminariile Euro 2020: locul trei în Grupa H, cu 19 puncte acumulate / a terminat în spatele Franței (25p) și Turciei (23p), dar înaintea Albaniei (13p) , Andorrei (4p) și Moldovei (3p) / în play-off a câștigat contra României (2-1) și a pierdut cu Ungaria (1-2)

Cele mai bune rezultate la turneele finale: Campionate Mondiale (1 calificare la turneul final din 16 încercări / ultimul loc în Grupa D la CM 2018, după 1-1 cu Argentina, 0-2 cu Nigeria și 1-2 cu Croația) // Campionate Europene (1 calificare la turneul final din 15 încercări / sferturi de finală la Euro 2016 / locul 2 în Grupa F, după 1-1 cu Portugalia, 1-1 cu Ungaria și 2-1 cu Austria, apoi a învins Anglia cu 2-1 și a pierdut cu Franța cu 2-5)

Alte rezultatele înregistrate în anul 2021: amicale cu Mexic (1-2), Insulele Feroe (1-0) și Polonia (2-2)

Vești din tabăra islandeză:

Selecționerul Islandei a început o întinerire forțată în această campanie de calificare la CM 2022, după ce unii fotbaliști importanți ai naționalei au fost acuzați de agresiune sexuală, un altul este suspectat de pedofilie și câtiva s-au retras din cauza vârstei. Fără veteranii Gylfi Sigurdsson (Everton), Kolbeinn Sigthorsson (IFK Goteborg), Alfred Finnbogason (Augsburg), Runar Mar Sigurjonsson (CFR Cluj), Holmar Orn Eyjolfsson (Rosenborg), Hordur Bjorgvin Magnusson (ȚSKA Moscova), Kari Arnason (Vikingur), Hannes Torr Halldorsson (Valur), Bjorn Bergmann Sigurdarson (Molde), Ragnar Sigurdsson (Fylkir) sau Aron Gunnarsson (Al Arabi), antrenorul Vidarsson încearcă să construiască o echipă în jurul lui Birkir Bjarnason, Albert Gudmundsson, Arnor Ingvi Traustason și Vidar Orn Kjartansson, cu tinerii Isak Bergmann Johannesson (18 ani), Albert Gudmundsson (24 ani) și frații Gudjohnsen (19 și 23 ani) în plin progres. Din lotul deplasat la Bucureși lipsesc și Johann Berg Gudmundsson (Burnley) şi Victor Palsson (Schalke), ambii accidentați.

Particularități ale lotului și stilul de joc:

Cu o medie de înalțime de peste 185cm și cu mulți jucători care trec de 190cm, Islanda rămâne o echipă redutabilă la fazele fixe și poate recurge la centrări înalte din benzile terenului și aruncări lungi de la margine, pe care le tranformă în adevărate cornere, împotriva adversarilor cu o statura nu la fel de impozantă. Jocul echipei nu este încă pus la punct, mulți componenți ai actualului lot având sub 10 prezențe la echipa națională, dar compensează prin dăruire.

După cum s-a văzut în meciul tur, deși echipa lui Arnarsson poate reține mingea pentru perioade moderate de timp, preferă de cele mai multe ori să cedeze posesia balonului. De asemenea, încearcă să se apere organizat și agresiv, aproape de linia de mijloc a terenului, și să declanșeze contraatacuri tăioase.

Deși lipsesc numele importante din lot, islandezii sunt de temut în duelurile fizice unu la unu, iar o echipă de profilul României o poate învinge doar dacă găsește spații între linii, evită să intre în jocul fizic al nordicilor și paseză rapid cu puține atingeri ale balonului. Deși recurg ei inșiși la trageri de timp și la temporizare împotriva echipelor puternice, islandezii sunt iritați de aceste procedee când joacă contra unor echipe pe care le consideră de aceeași valoare și își pierd luciditatea, mai ales dacă sunt conduși.

Primul "11" posibil:

Olafsson (Runarsson) - Sampsted, B.I. Bjarnason, Gretason, Torarinsson - Thordarson, B. Bjarnason, Johannesson - A. Gudmundsson, S.A. Gudjonsen, Thorsteinsson (Traustason)

Lotul convocat pentru meciurile cu România și Macedonia de Nord:

Portari - Elias Rafn Olafsson (FC Midtjylland / 21 ani), Patrik Sigurdur Gunnarsson (Viking Stavanger / 20 ani), Runar Alex Runarsson (OH Leuven / 26 ani)

Fundași - Alfons Sampsted (Bodo/Glimt / 23 ani), Birkir Mar Savarsson (Valur Reykjavik / 36 ani), Brynjar Ingi Bjarnason (Lecce / 21 ani), Ari Leifsson (Stromsgodset / 23 ani), Daniel Leo Gretarsson (Blackpool / 26 ani), Isak Olafsson (Esbjerg / 21 ani), Ari Freyr Skulason (IFK Norrkoping / 34 ani), Gudmundur Torarinsson (New York City FC / 29 ani)

Mijlocași - Birkir Bjarnason (Adana Demirspor / 33 ani), Andri Fannar Baldursson (FC Copenhaga / 19 ani), Albert Gudmundsson (AZ Alkmaar / 24 ani), Mikael Egill Ellertsson (SPAL Ferrara / 19 ani), Stefan Teitur Thordarson (Silkeborg / 23 ani), Aron Elis Thrandarson (OB Odense / 27 ani), Isak Bergmann Johannesson (FC Copenhaga, / 18 ani), Thorir Johann Helgason (Lecce / 21 ani), Jon Dagur Thorsteinsson (AGF Aarhus / 22 ani), Arnor Ingvi Traustason (New England Revolution / 28 ani)

Atacanți - Vidar Orn Kjartansson (Valerenga / 31 ani), Sveinn Aron Gudjohnsen (Elfsborg / 23 ani), Andri Lucas Gudjohnsen (Real Madrid Castilla / 19 ani)