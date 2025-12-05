Crina Pintea continuă să joace handbal profesionist, la vârsta de treizeci și cinci de ani, dar mărturisește că o interesează o carieră în antrenorat, în viitorul apropiat.

Pivotul retras din echipa națională și-a identificat cea mai mare frustrare pe care o are în legătură cu sportul românesc: aceea că rezultatele puteau fi mai mari.

Cu o medalie de bronz câștigată la Mondialul din 2015, Crina Pintea a vorbit despre onoarea și responsabilitatea pe care le simțea în momentele când cânta cu patos imnul național al României.

„Ochii tăi și privirea ta îmi spuneau că vei fi 200%, nu 100% pentru România. Așa vedeam eu. Când se intonează imnul, îmi spune ceva din cum vor evolua sportivii în acea perioadă,” a spus Andru Nenciu, prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Crina Pintea își dorește mai multă implicare din partea tuturor, în sportul românesc



„Este o onoare să ți se cânte imnul. Este o onoare să reprezinți România, dar și o responsabilitate. Îți dorești să dai tot ce ai tu mai bun.



În plus, de ce te-ai apucat de handbal? Să jucăm pe ici, pe colo? Nu, îți dorești să ajungi la cel mai înalt nivel.



Frustrarea mea cea mai mare e că România putea mult mai mult, dar nu doar noi, fetele,” a apreciat Crina Pintea, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

