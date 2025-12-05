VIDEO EXCLUSIV Presiunea pusă pe echipa României de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro

Presiunea pusă pe echipa Rom&acirc;niei de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro Handbal
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Crina Pintea a vorbit despre rolul jucat în sportul românesc de echipa națională de handbal feminin, în ultimii ani.

Crina Pintea continuă să joace handbal profesionist, la vârsta de treizeci și cinci de ani, dar mărturisește că o interesează o carieră în antrenorat, în viitorul apropiat.

Pivotul retras din echipa națională și-a identificat cea mai mare frustrare pe care o are în legătură cu sportul românesc: aceea că rezultatele puteau fi mai mari.

„Frustrarea mea cea mai mare e că România putea mult mai mult, dar nu doar noi, fetele.”

Cu o medalie de bronz câștigată la Mondialul din 2015, Crina Pintea a vorbit despre onoarea și responsabilitatea pe care le simțea în momentele când cânta cu patos imnul național al României.

„Ochii tăi și privirea ta îmi spuneau că vei fi 200%, nu 100% pentru România. Așa vedeam eu. Când se intonează imnul, îmi spune ceva din cum vor evolua sportivii în acea perioadă,” a spus Andru Nenciu, prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Crina Pintea își dorește mai multă implicare din partea tuturor, în sportul românesc

„Este o onoare să ți se cânte imnul. Este o onoare să reprezinți România, dar și o responsabilitate. Îți dorești să dai tot ce ai tu mai bun.

În plus, de ce te-ai apucat de handbal? Să jucăm pe ici, pe colo? Nu, îți dorești să ajungi la cel mai înalt nivel.

Frustrarea mea cea mai mare e că România putea mult mai mult, dar nu doar noi, fetele,” a apreciat Crina Pintea, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

„De fiecare dată, noi ne propuneam să luăm locul unu.”

„Asta îmi doresc: toată lumea de acasă așteaptă Campionatele Europene sau Mondiale, iar niște fete să se ducă acolo și să vină cu ceva.

Dar nu este doar despre noi, toată lumea trebuie să se implice. Mă durea foarte tare când nu reușeam să ne atingem obiectivele pe care ni le puneam noi. De fiecare dată, noi ne propuneam să luăm locul unu,” a declarat Crina Pintea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Crina Pintea / Foto: Captură "Poveștile Sport.ro"
