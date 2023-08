Ionuț Lupescu, despre revenirea FCSB în Ghencea: "Nu știu dacă e o normalitate, să nu uităm că acolo este o unitate militară"

Ionuț Lupescu (54 de ani) a vorbit despre debutul slab de sezon al Rapidului, despre revenirea FCSB în Ghencea, după o pauză de 8 ani, și de legislația învechită în privința sportului românesc.

"Dacă nu ești reprezentat acolo, la cel mai înalt nivel, înseamnă că fotbalul românesc nu există"

"Am văzut debutul de sezon din Liga 1, unele meciuri și rezultate au fost spectaculoase, altele nu. Nimeni nu se aștepta ca Rapid să piardă la Voluntari, dar fotbalul este imprevizibil. Dacă nu-l tratezi cu seriozitate maximă, te pedepsește.

Nu putem lăuda prea mult FCSB pentru startul de sezon. Eu aștept să vedem câte echipe calificăm în grupele Conferenece League. Pentru că nu am realizat nimic la nivel european, în acest sezon. Abia am ajuns în turul al treilea. Eu am zis de multe ori, oglinda fotbalului românesc se reflectă în fotbalul internațional. Dacă nu ești reprezentat acolo, la cel mai înalt nivel, înseamnă că fotbalul românesc nu există. Au șanse toate cele trei cluburi să meargă în play-off și în grupe, dar va fi dificil.

"Nu știu dacă e o revenire la normalitate că FCSB poate juca pe Ghencea"

FCSB va juca tot pe stadionul Steaua? Foarte bine, e important să joace pe un stadion bun. Până la urmă, stadioanele sunt făcute pentru a ajuta echipele locale. Eu sper să avem stadioane pline cu suporteri, în primul rând. Cred că acesta este lucrul cel mai important.

Nu știu dacă e o revenire la normalitate că FCSB poate juca pe Ghencea. Nu știu care sunt problemele acolo, între cele două cluburi. Dar, până la urmă, dacă oamenii plătesc, de ce să nu joace pe Ghencea? Pe de o parte vorbim de bani publici, dar nu trebuie uitat că acolo este o unitate militară, sunt alte reguli și obligații față de un stadion normal.

"La Dinamo e diferită situația, cluburile nu sunt în conflict"

Și în Ștefan cel Mare, avem un club sportiv, dar este tot o unitate militară. Legile din România, din păcate, sunt ca acum 40-50 de ani, când e vorba despre sport. Sunt discuții complicate, dacă sunt bani publici, dacă este sport, dacă e privat, dacă sunt alte lucruri. Dacă Dinamo va avea voie să joace pe noua arena din Ștefan cel Mare? La Dinamo e diferită situația, cluburile nu sunt în conflict și există o singură echipă considerată principală. Pentru ea se face stadionul", a declarat Ionuț Lupescu.

Text și foto - Gabriel Chirea