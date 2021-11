"Fără scuze!" Mesajul lui Ionel Ganea înainte de România - Islanda și ce ar fi făcut în locul lui Burleanu

Ionel Ganea le transmite tricolorilor să nu-și subestimeze adversara de joi, din penultima etapă a Grupei J a preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar.

Ionel Ganea: "Mijlocul e punctul nostru forte"

Fostul atacant din Bundesliga spune că Mirel Rădoi se va baza foarte mult pe linia de mijloc, una în care excelează Stanciu, Cicâldău sau Răzvan Marin.

"Toată lumea trebuie să fie încrezătoare în vederea acestui meci, nu trebui să găsească nimeni vreo scuză. Băieții nu trebuie să se culce pe o ureche deoarece întâlnesc o selecționată care poate nu mai traversează o formă bună.

Punctul nostru forte e compartimentul median, de acolo vin toate speranțele. Și Niță îmi place foarte mult, e un portar cu inimă mare, care se sacrifică pentru echipă", spune Ionel Ganea, pentru www.sport.ro.

Golgheter al Ligii 1 în 1998, Ionel Ganea a evoluat în Bundesliga la VfB Stuttgart și în Premier League pentru Wolverhampton. A înscris golul victoriei României în meciul cu Anglia (3-2) de la Euro 2000, iar pentru prima reprezentativă a jucat în 45 de partide și a marcat 19 goluri.

Mirel Rădoi, actualul selecționer, i-a fost coleg o perioadă la echipa națională. Ganea nu crede că anunțul antrenorului tricolorilor, potrivit căruia va pleca de pe banca naționalei după meciul cu Liechtenstein, programat duminică, ultimul din Grupa J, îi afectează pe jucători.

"Dacă aș fi fost în locul lui Răzvan Burleanu (n.r.: - președintele FRF), aș fi făcut tot ce aș fi putut pentru a-l ține pe Rădoi la națională. Ar fi dat continuitate unei echipe pe care s-a străduit să o formeze și cred că ar fi făcut lucruri bune în continuare.

Eu zic că avem șanse foarte mari pentru a merge în baraj", a mai adăugat golgheterul Ligii 1 în sezonul 1998-1999 (28 de goluri).

Rădoi lasă o portiță deschisă

Despre anunţul făcut după meciul cu Armenia, că vrea să plece de la naţională la finalul preliminariilor, Mirel Rădoi a afirmat azi, într-o conferință de presă, că va lua decizia după meciurile cu Islanda şi Liechtenstein.

''Am avut întâlniri cu preşedintele şi cu directorul tehnic şi a rămas să luăm o decizie după aceste două jocuri, tocmai pentru a ne concentra pe lucruri mult mai importante. Aşa cum am spus, am început să cunosc grupul destul de bine, atmosfera, felul lor de a fi. Important este că atmosferă a rămas aceeaşi în ultimele partide.



Începe să fie un grup foarte puternic şi trebuie ca atmosfera să rămână aceeaşi. Jucătorii îşi dau seama de faptul că sunt aproape de o performanţă care nu s-a mai întâmplat de mulţi ani. Nu cred că vor fi probleme din punct de vedere psihologic pentru jucători privind anunţul meu de a pleca'', a punctat antrenorul în vârstă de 40 de ani.