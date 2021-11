SPECIAL Islanda = Gudjohnsen! Patru membri ai familiei au jucat sau joacă la naționala mare, iar alți doi la juniori. România - Islanda, joi (21:45) pe Pro TV și Voyo

Islanda în fotbal înseamnă mai ales Gudjohnsen. O veritabilă dinastie, din rândul căreia a provenit marele Eidur (43 de ani), fostul atacant de la Barcelona sau Chelsea, care a și câștigat Liga Campionilor cu gruparea catalană în 2009.

Pe lângă el, alți cinci membri ai familiei Gudjohnsen au jucat sau joacă pentru naționalele Islandei.

”Patriarhul” familiei, Arnor (60 de ani), a fost și el un atacant de top, care a evoluat la Anderlecht sau Bordeaux, printre altele.

Pe 24 aprilie 1996, în victoria Islandei cu Estonia, scor 3-0, a fost înlocuit chiar cu fiul său, Eidur, aflat atunci la debutul internațional. Tată la 17 ani și bunic la 36 de ani, când încă era jucător activ, Arnor a devenit și agentul lui Eidur.

Here's a fun Iceland note: In a friendly against Estonia in 1996, 17-year-old Eidur Gudjohnsen made his international debut, coming on as a substitute and replacing ... his father Arnór. That cheek kiss! First time father and son ever played in the same team. Iceland rules. pic.twitter.com/fXOCc5fBI2