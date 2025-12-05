Catalanii au anunțat oficial că Eric Garcia (24 de ani) și-a prelungit contractul pentru încă cinci sezoane. Fundașul transferat de la Manchester City în 2021 a devenit titular sub comanda lui Hansi Flick, iar acest lucru i-a determinat pe șefi să-i ofere o nouă înțelegere.



Fundașul central este evaluat de site-urile de specialitate la 25 de milioane de euro și a fost împrumutat, în sezonul 2023-2024, la Girona, pentru a prinde mai multe minute la cel mai înalt nivel.



Eric Garcia și-a prelungit contractul cu Barcelona



În această perioadă, Barcelona pregătește mai multe mișcări de trupe. Lista de transferuri pentru perioada următoare a ajuns deja în presă și are nume importante, precum Harry Kane sau Marcus Rashford.



”Decizia este o dovadă de încredere într-un jucător care a crescut în La Masia și a dat un exemplu minunat jucătorilor tineri. Performanțele, maturitatea și angajamentul său au fost factori majori în extinderea legăturii sale cu clubul.



Prin urmare, Eric Garcia va continua să ofere talent, leadership și stabilitate, iar anunțul de astăzi este ceva ce clubul sărbătorește, și cu siguranță fanii la fel”, au transmis cei de la Barcelona.

