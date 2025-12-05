OFICIAL A semnat cu Barcelona: ”Clubul sărbătorește”

A semnat cu Barcelona: "Clubul sărbătorește" La Liga
Barcelona a făcut o mișcare importantă în cursul zilei de vineri, 5 decembrie.

eric garcia Barcelona
Catalanii au anunțat oficial că Eric Garcia (24 de ani) și-a prelungit contractul pentru încă cinci sezoane. Fundașul transferat de la Manchester City în 2021 a devenit titular sub comanda lui Hansi Flick, iar acest lucru i-a determinat pe șefi să-i ofere o nouă înțelegere.

Fundașul central este evaluat de site-urile de specialitate la 25 de milioane de euro și a fost împrumutat, în sezonul 2023-2024, la Girona, pentru a prinde mai multe minute la cel mai înalt nivel.

Eric Garcia și-a prelungit contractul cu Barcelona

În această perioadă, Barcelona pregătește mai multe mișcări de trupe. Lista de transferuri pentru perioada următoare a ajuns deja în presă și are nume importante, precum Harry Kane sau Marcus Rashford.

”Decizia este o dovadă de încredere într-un jucător care a crescut în La Masia și a dat un exemplu minunat jucătorilor tineri. Performanțele, maturitatea și angajamentul său au fost factori majori în extinderea legăturii sale cu clubul.

Prin urmare, Eric Garcia va continua să ofere talent, leadership și stabilitate, iar anunțul de astăzi este ceva ce clubul sărbătorește, și cu siguranță fanii la fel”, au transmis cei de la Barcelona.

În acest sezon, Eric Garcia a evoluat în 20 de meciuri pentru cei de la Barcelona, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Barcelona, lider în La Liga

Cu victorii pe linie în La Liga, Barcelona a revenit pe primul loc în campionat, cu 37 de puncte, la un singur punct în fața rivalei Real Madrid, după 15 etape.

În următoarea etapă, Barcelona va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Sevilla pentru meciul cu Betis, una dintre echipele cu pretenții din campionatul Spaniei.

