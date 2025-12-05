Au trecut patru zile de la moartea fostului tenismen legendar al Italiei, Nicola Pietrangeli, iar Jannik Sinner nu și-a exprimat condoleanțele față de familia acestuia.

De două ori câștigător al turneului de la Roland Garros, în 1959 și în 1960, Pietrangeli a fost primul antrenor al Italiei care și-a condus echipa națională către statutul de campioană, în Cupa Davis. Doar că Pietrangeli l-a criticat pe Sinner, în ultimii ani, iar tenismenul cu origini austriace pare să fi ales tăcerea, în raport cu familia sportivului decedat, în detrimentul amabilității.

Jannik Sinner, în „silenzio stampa” după moartea lui Nicola Pietrangeli

Fiul tenismenului care dă numele celui mai spectaculos teren din complexul Foro Italico de la Roma, Filippo Pietrangeli a transmis, într-o declarație oferită La Repubblica, absența vreunui mesaj primit din partea campionului de la Melbourne și Wimbledon.

„Dacă a trimis vreo telegramă, încă nu a sosit. M-au sunat foarte multe persoane, poate am pierdut apelul. Nu am numărul lui Sinner. Nu știu dacă a sosit vreun mesaj de la Jannik… nu am verificat,” a precizat Filippo Pietrangeli.

