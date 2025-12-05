GALERIE FOTO Sinner, prea ocupat cu noua iubită-fotomodel: gestul care i-a surprins neplăcut pe italieni

Sinner, prea ocupat cu noua iubită-fotomodel: gestul care i-a surprins neplăcut pe italieni Tenis
Jannik Sinner, lipsă de reacție după un moment care a marcat finalul unei ere în tenisul italian.

Jannik SinnerNicola PietrangeliTenis ATPLaila Hasanovic
Au trecut patru zile de la moartea fostului tenismen legendar al Italiei, Nicola Pietrangeli, iar Jannik Sinner nu și-a exprimat condoleanțele față de familia acestuia.

De două ori câștigător al turneului de la Roland Garros, în 1959 și în 1960, Pietrangeli a fost primul antrenor al Italiei care și-a condus echipa națională către statutul de campioană, în Cupa Davis. Doar că Pietrangeli l-a criticat pe Sinner, în ultimii ani, iar tenismenul cu origini austriace pare să fi ales tăcerea, în raport cu familia sportivului decedat, în detrimentul amabilității.

Jannik Sinner, în „silenzio stampa” după moartea lui Nicola Pietrangeli

Fiul tenismenului care dă numele celui mai spectaculos teren din complexul Foro Italico de la Roma, Filippo Pietrangeli a transmis, într-o declarație oferită La Repubblica, absența vreunui mesaj primit din partea campionului de la Melbourne și Wimbledon.

„Dacă a trimis vreo telegramă, încă nu a sosit. M-au sunat foarte multe persoane, poate am pierdut apelul. Nu am numărul lui Sinner. Nu știu dacă a sosit vreun mesaj de la Jannik… nu am verificat,” a precizat Filippo Pietrangeli.

Laila Hasanovic

Jannik Sinner se distrează alături de Laila Hasanovic, în extra-sezon

Pe rețelele sociale au circulat însă imagini cu Jannik Sinner distrându-se alături de Laila Hasanovic, noua iubită cu experiență ca fotomodel.

În urmă cu șase ani, Laila Hasanovic (24 de ani) a fost finalista competiției Miss Danemarca. În trecut, Hasanovic a fost iubita lui Mick Schumacher, fiul fostei legende a Formulei 1.

