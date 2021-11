„Mi-a confirmat că nu suntem pe același drum!” Ianis Hagi, încurajat de un superstar într-un moment dificil | România - Islanda e joi (21:45), live pe Pro TV și Voyo

Ianis Hagi a fost votat „Tricolorul lunii octombrie” de către suporterii români. Mijlocașul a avut evoluții solide pentru prima reprezentativă și echipa de club, unde a reușit să fie decisiv pentru Rangers, atunci când Steven Gerrard avea cea mai mare nevoie.

Însă, Ianis Hagi a vorbit și despre un moment dificil al carierei sale, când cuvintele lui Vicent Kompany i-au dat încredere să depășească acel episod.

„La ultimul meci al meu pentru Genk, am jucat în deplasare la Anderlecht vreo 30 de minute. Căpitanul lui Anderlecht de atunci, Vincent Kompany, a venit la mine și mi-a spus că am jucat foarte bine și să continui să muncesc pentru că o să ajung departe.



Ciudat și foarte haios a fost că, imediat în vestiar, după meci, antrenorul mi-a spus că nu am intrat foarte bine în meci și că nu i-a plăcut ce am adus echipei. Atunci am fost momentul în care am realizat că ceva e în neregulă aici, când un căpitan atâția ani la Manchester City și naționala Belgiei îmi spune ceva și un antrenor care, cu tot respectul, îl respect pentru ceea ce face și că muncește pentru familia lui, dar nu eram pe aceeași pagină. Mi-a confirmat că nu suntem pe același drum și trebuie să îmi găsesc o altă echipă unde sunt apreciat.



Nu știu dacă țin cel mai mult la acest compliment, dar într-un moment foarte dificil în carieră mi-a confirmat că sunt pe drumul cel bun și că pot să ajung unde îmi doresc”, a declarat Hagi Jr. pentru FRF TV.

De asemenea, fostul jucător al Viitorului Constanța a mai vorbit despre ultimul trofeu primit „Tricolorul lunii octombrie” și despre importanța meciurilor cu Islanda, joi, de la 21:45, și Liechtenstein, duminică, de la 19:00, în direct pe PRO TV și pe Voyo, dar și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

Hagi: „Când eram mic, visam că voi participa cu echipa națională la un turneu final”

„Înseamnă foarte mult, mai ales că voturile vin din partea suporterilor. Îmi confirmă iubirea pe care o au suproterii români față de mine. Apreciez foarte mult că mă urmăresc și la echipa națională și la echipa de club. Cu atât mai mult, când câștig un asemenea trofeu, de fiecare dată când vin la națională trebuie să îi răsplătesc.

Datoria numărului 10 este să creeze pentru echipă, principiile sunt la fel meci de meci. Eu zic că o să fie un meci dificil, mai ales că ei vin mai relaxați, preisunea nu mai este așa mare pe umerii lor, mai ales dacă vin jucători noi în echipă, vor să demonstreze. De aceasta cred că meciul cu Islanda va fi un meci dificil. Presiunea este pe noi, dar acestea sunt momentele la care fotbaliștii visează la această presiune de când sunt mici, să joace meciuri decisive, unde poți ajunge la un baraj.

Iubesc să joc cu un stadion plin, iubesc să am suporterii aproaie de noi, de echipă. Aceasta este situația, este lumea în care trăim. Azi poți juca cu un stadion plin, iar mâine poți juca fără niciun spectator. Trebuie să ne adaptăm și la sfârșitul zilei cel mai important e să scoți rezultate pentru echipa națională. De asta mă aflu aici și cel mai important este că fanii să fie fericiți la finalul meciului.

Când eram mic visam să voi participa cu echipa națională la un turneu final. Simt că suntem aproape, trebuie doar să mai facem 3-4 meciuri foarte bune. Eu zic că suntem pe un drum bun și cred că am confirmat asta în ultimele meciuri”, a declarat Ianis Hagi.

În acest sezon, Hagi a bifat 16 meciuri pentru Rangers în toate competițiile, reușind să marcheze trei goluri și să ofere trei pase decisive, în timp ce în Grupa J de calificare la Campionatul Mondial a marcat contra Germaniei, 1-2, și a livrat un assist cu Liechtenstein, 2-0.